De acordo com informações oficiais do Ministério da Economia, o Banco Central do Brasil (BCB) alterou as regras referentes aos limites das operações realizadas via Pix.

Confira as novas regras do Banco Central para operações via Pix

Segundo destaca a divulgação oficial, a partir deste mês de janeiro de 2023, não é mais necessário que os bancos limitem o valor do Pix, visto que as instituições bancárias devem apenas restringir o período de tempo.

A divulgação oficial destaca que antes desta mudança, o cliente que tinha um limite de Pix, precisava realizar várias transferências para completar um determinado valor. Contudo, atualmente, é possível realizar uma única transação de um valor mais elevado.

Elevação da segurança do cliente

Segundo informa o Ministério da Economia, o objetivo dessa medida é adequar os limites disponíveis nos caixas eletrônicos para saques. Visto que com a funcionalidade do Pix Saque, o acesso ao serviço possui condições similares às do saque tradicional.Para a pessoa jurídica, o Banco Central do Brasil (BCB) esclarece que o limite de transações via Pix deve ser estabelecido pela instituição financeira.

Novos limites

Além disso, o Ministério da Economia destaca que o Banco Central do Brasil (BCB) elevou também o limite mínimo para o Pix Saque e para o Pix Troco. Dessa forma, o valor máximo que era de R$ 500 passou para R$ 3.000 reais durante o dia e de R$ 100 para R$ 1.000 no período da noite.

Contudo, a divulgação oficial esclarece que as regras podem ser modificadas pelo cliente. Sendo assim, caso queira diminuir o valor das operações realizadas através do Pix, deve solicitar à instituição financeira que, por sua vez, deve acatar essa solicitação imediatamente. Já as solicitações para o aumento do limite devem ser atendidas em até 48 horas, mediante análise.

O sucesso do Pix

Funcionando no Brasil desde o dia 16 de novembro de 2020, o Pix é uma ferramenta muito eficiente e, por isso, se consolidou por meio de pagamento mais utilizado no país.De acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), já foram mais de 26 bilhões de transações realizadas via Pix, chegando a uma movimentação de 12,9 trilhões de reais.

Melhorias contínuas implementadas pelo Banco Central do Brasil

O Banco Central do Brasil (BCB) enfatiza que o Pix é uma ferramenta que passa por melhorias contínuas desde a sua implementação; o que pode ser observado, considerando as novas funcionalidades agregadas à ferramenta desde o começo de sua operação.