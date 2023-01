Confira as vantagens do cartão BLACK

Todos os clientes do Banco Inter que utilizam o cartão Black poderão aproveitar o acesso às salas VIP do LougeKey em mais de 120 países. Para isso, é preciso apresentar no aeroporto o cartão físico ou o código de acesso, que pode ser gerado por meio do aplicativo do banco digital.

Além das salas VIPS em aeroportos internacionais, os clientes do Banco Inter podem aproveitar o acesso a salas VIPs em aeroportos nacionais, sendo eles: Guarulhos e Congonhas (São Paulo), Galeão e Santos Dumont (Rio de Janeiro), Aeroporto de Brasília, Viracopos (Campinas), Aeroporto Guararapes (Recife) e o Aeroporto de Confins (Belo Horizonte).

Segundo informações disponibilizadas pelo Banco Inter, tem direito ilimitado às salas VIPs os clientes que possuem uma carteira de investimentos entre R$ 250 mil e R$ 1 milhão na instituição. Para isso, o banco digital explica que é preciso ter a função crédito ativa, podendo ser tanto o limite disponibilizado pelo Inter ou adquirido pelo serviço CDB + Limite.

“A partir do dia 01/09/2022, os clientes que obtiverem o cartão Black por campanhas promocionais, inclusive com a promoção exclusiva da assinatura anual Inter Duo Gourmet, ou também por gastos na fatura, têm o acesso gratuito às Salas VIPs limitado a seis (6) vezes no ano. A partir do sétimo acesso será cobrado o valor de US$ 32 a cada nova visita”, informa o Banco Inter em seu site.

Benefícios do cartão Black

Além do acesso a salas VIPs em diversos aeroportos, o cartão Black do Banco Inter garante outros benefícios aos seus clientes. Ainda pensando em viagens, a bandeira do cartão garante um serviço de concierge exclusivo, bem como diversas ofertas especiais em compras.

Outra vantagem do cartão sem anuidades do Banco Inter é o cashback oferecido pela empresa. Ao realizar o pagamento da fatura dentro da data de vencimento, os clientes da instituição podem aproveitar 1% de cashback sobre o valor pago.

Os usuários do cartão Black garantem ainda 50% de desconto do Uber Pass por seis meses, frete grátis no Uber Eats e descontos no UberX, além de 10% de desconto no Decolar.com. No site do banco digital é possível conferir todas as vantagens oferecidas pela bandeira Mastercard na modalidade Black.

Saiba como conseguir essa modalidade de cartão do Banco Inter

Apesar do cartão Black do Banco Inter ser focado principalmente nos clientes que possuem uma carteira de investimentos entre R$ 250 mil e R$ 1 milhão na instituição, alguns outros usuários podem ter acesso ao serviço. Atualmente, aqueles que participam de uma comunidade de investimentos no Inter com R$ 2 milhões investidos também se tornam clientes Black.

Os usuários que possuem um contrato de Financiamento Imobiliário com o Banco Inter ou que assinaram um contrato de Crédito Consignado a partir de R$ 100 mil também podem solicitar o cartão Black. Por fim, essa modalidade de cartão pode ser liberada para os clientes que gastaram acima de R$ 7 mil no cartão de crédito nas últimas 4 faturas ou que assinam o plano anual do Duo Gourmet.