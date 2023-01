Confira as vantagens dos cartões Bradesco

O Bradesco é um dos bancos mais populares do Brasil. Para isso, a instituição financeira conta com diversos benefícios e variedades de cartões de crédito para seus clientes. Em suma, as ferramentas são emitidas nas bandeiras Visa, Mastercard e Elo.

Veja a seguir as vantagens dos cartões de crédito Bradesco.

Por que usar um cartão Bradesco?

Veja as vantagens que os cartões de crédito Bradesco oferecem:

Cashback em compras qualificadas;

Acesso seguro a conta;

Descontos e ofertas exclusivas em empresas parceiras;

Taxas de juros competitivas;

Opções de pagamentos flexíveis;

Programas de recompensas em alguns cartões.

Quais são os melhores cartões de crédito?

O Bradesco oferece uma variedade de cartões, conforme o perfil e necessidade de seus clientes. Assim, confira as melhores opções do banco:

Like Visa

Pacote de benefícios;

Descontos no Cinemark;

Cashback;

Seguros de proteção.

Neo Visa

Garantia estendida original;

Seguro viagem gratuito;

Desconto no Teatro Bradesco.

Elo Mais Internacional

Livelo;

Wi-fi;

Pacote de benefícios;

Assistência automóvel e residencial.

Nova fase do Bradesco

Após dois anos da compra de um banco norte-americano, o investimento de cerca de US$ 230 milhões (R$ 1,2 milhão) se tornou uma nova oportunidade de crescimento para o Bradesco, que agora possui um novo nome e está obtendo um aumento considerável em seu capital.

A nova proposta se chama Bradesco Bank, que se trata do início de uma nova fase do antigo Bradesco, com novos recursos e instalações a partir do ano que vem. De acordo com a instituição financeira, a expectativa é proporcionar um crescimento na área “private”, que é mais reservada para um público capitalista.

O Bradesco informou que, nesta nova fase, seu patrimônio líquido será dobrado para o valor de U$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões), o que vai propor novas possibilidades para os correntistas. Além disso, o investimento vai contribuir para o crescimento do Bradesco Bank em parcerias com bancos da América Latina e grandes empresas de negócios internacionais.

“Como cresço em ativos e tenho oportunidade de ampliá-los no mercado local, então, se tiver capital mais adequado eu acelero o crescimento”, informou o vice-presidente executivo do Bradesco, Marcelo Noronha.

Atualmente, o Bradesco Bank soma cerca de 10 mil clientes ativos. De acordo com os dados deste ano, a instituição obteve um crescimento de 40% comparado aos últimos anos. Além disso, hoje o banco conta com 56% de aumento na carteira de crédito, somando US$ 2,5 bilhões.

O próximo passo da instituição é transferir a sua sede para uma das torres do Plaza Coral Gabes, em Miami, Flórida. Além disso a instituição contará com uma agência mais moderna para atendimento ao cliente. A previsão de inauguração é para fevereiro de 2023.