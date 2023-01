Confira blocos afros que vão desfilar na Lavagem do Bonfim

Foto: Fabio Marconi / Divulgação

Após dois anos, a tradicional Lavagem do Bonfim está de volta. Neste ano, a festa acontece na quinta-feira (12). Além de seguir o cortejo em direção à Colina Sagrada, quem for à festa tem a opção de percorrer o caminho de 8km ao som dos blocos afros de Salvador. Confira quais estarão na celebração:

Ilê Aiyê

O bloco Ilê Aiyê voltará a desfilar o Cortejo da Negritude. A saída está marcada para às 10h, partindo da Igreja da Conceição.

Valores: R$ 50 e R$ 80, a casadinha.

Vendas e informações: (71) 2103-3400

Filhos de Gandhy

A Associação Cultural Recreativa e Carnavalesca Filhos de Gandhy, participa há 52 anos, com um cortejo em direção a colina sagrada, onde integrantes e população é animada por sua banda percussiva, ala de canto e dançarinos. A concentração dos integrantes e saída do cortejo acontecerá a partir das 9h, na Praça da Mãozinha, no Comércio.

O Afoxé está comercializando camisetas, no valor de R50, na sede do Filhos de Gandhy, no Pelourinho.

Muzenza do Reggae

O cortejo do Muzenza do Reggae estará presente na Lavagem do Senhor do Bonfim. A saída para o desfile está marcada para às 10h, partindo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio.

Os ingressos custam R$ 40 e R$ 70, a casadinha e estão sendo vendidos na sede do bloco, no Pelourinho.

