Confira curiosidades sobre a vida de Xamã, atração do FV 23

Foto: Reprodução/ Instagram

O nome real é de personagem de filme de terror com um toque abrasileirado, e a fama é de Malvadão. Mas o público sabe que ao subir no palco, Geizon Carlos da Cruz Fernandes, de 33 anos, ou melhor, Xamã, se transforma em ‘Gato Siamês’, ‘Dublê de Marido’, o mestre da astrologia com um CD inteiro dedicado aos signos e por aí vai.

Atração do segundo dia de Festival de Verão 2023, o rapper carioca Xamã é um dos representantes do trap no palco da festa, que volta às raízes no Parque de Exposições, mas traz um toque de modernidade com novos estilos e um novo formato.

Mas para além do que se vê no palco, quais são as curiosidades sobre o artista que intrigam o público que irá curtir o Festival de Verão? O iBahia reuniu alguns fatos sobre a vida do carioca que se apresenta no dia 29 de janeiro, como uma das primeiras atrações do Palco Cais. Confira:

De onde surgiu nome artístico de Xamã? O artista, que tem como nome de batismo Geizon Carlos, ganhou o apelido de Xamã devido à aparência. Seu nome artístico vem do personagem Nightwolf, do jogo de luta ‘Mortal Kombat’, que é um índio xamã.

Sonho de ser advogado: antes de ingressar na música, Xamã, na época Geizon, tinha um outro grande sonho, o de se tornar advogado. O artista se dedicou à faculdade de Direito por alguns semestres e para pagar o curso, dividia o tempo com o emprego em uma loja de discos, e também já chegou a ser camelô.

Como o artista iniciou a vida na música? Antes de se tornar o Xamã ‘Malvadão’ dos grandes palcos, o artista ganhou o primeiro dinheiro dele com a música em uma batalha de rimas embaixo de um viaduto no Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Secretário de Mobilidade? Xamã virou piada nas redes sociais, mas por um bom motivo. A fixação do artista com o preço da passagem em suas músicas acabou se tornando meme para os internautas. O rapper fala sobre o assunto em ‘Malvadão 3’ e na participação em uma edição do ‘Poesia Acústica 6’. Em entrevista ao podcast PodPah, o cantor explicou o motivo de insistir no assunto.

“Eu passava situações muito ruins, por única e exclusivamente transporte. Eu não conseguia chegar de um lugar a outro por que eu não conseguia pedir pro cara (motorista do ônibus), e porque também eu não tinha grana”, disse.

A apresentação do artista acontece no dia 29 de janeiro, e Xamã recebe a banda Gilsons. Ao todo, 32 atrações vão se apresentar em dois palcos principais não simultâneos. Os ingressos para curtir o retorno do Festival de Verão estão à venda no site do Sympla e custam a partir de R$ 80.

