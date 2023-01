Confira eventos em Salvador no dia da Lavagem do Bonfim

Foto: Igor Santos / Secom

Após dois anos sem os tradicionais festejos, a Lavagem do Bonfim acontecerá nos moldes tradicionais em Salvador. Sempre na segunda quinta-feira do ano, a festa é uma celebração do sincretismo religioso da Bahia. Para quem quer curtir a data para além da caminhada à Basília do Senhor do Bonfim, a capital baiana oferece algumas opções de festas pagas no dia 12 de janeiro.

Pensando nisso, o iBahia selecionou os principais eventos no dia. Confira:

O bar e restaurante Allê Varanda Bar funcionará das 15h às 22h com uma programação especial, batizada de “Varanda do Bonfim”. Além de diversas entradas da casa, como o Allecini, Caldo de Polvo e Polpeta de Bacalhau, o Allê servirá aos clientes um Arroz de Frutos do Mar especial, enquanto eles se divertem ao som de fanfarra, do DJ residente Santz e do cantor Camilo Doria.

No dia 12 de janeiro, quinta-feira, a partir das 14h, o Restaurante Amado (Contorno) abrirá suas portas para receber mais uma edição do Bonfim do Amado. O Chef Edinho Engel e sua equipe já estão no preparo da tradicional feijoada carioca, cujo buffet será servido livremente, das 14 às 16h.

Os festejos ficarão ainda mais animados ao som de PEIXE, Banda Filhos de Jorge e um DJ convidado. Os ingressos já estão à venda no Sympla e Ticketmaker e custam R$ 180,00 no 1° Lote.

A Barca do Mercadão oferece um passeio sensacional com a escuna Serengeti pela Baía de Todos os Santos, saindo da praia do Bonfim, ao som da Orquestra Sonora Amaralina e DJ Elettra. O embarque acontece das 14h30 às 15h30, na Praia da Avenida Beira Mar, atrás da Igreja do Bonfim.

O ingresso custa R$ 200 no Sympla e inclui open bar com cervejas puro malte, drinks, água, refrigerante, além de snacks e frutas.

A escuna fica aportada na Praia da Lenha, logo atrás da Igreja do Bonfim. Após 2 anos sem a Lavagem, a escuna volta com a opção de viagem ida e volta.

O embarque custa R$ 120 (somente o retorno) e R$ 160 (ida e volta). Serão vendidas bebidas e comidas à bordo. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Na próxima quinta-feira, 12, dia da Lavagem do Bonfim, o cantor Márcio Victor vai dividir o palco com Filipe Escandurras no Santo Antônio Além do Carmo para a primeira edição do ‘Ensaio do Psi’.

O show acontece na área de eventos da Igreja Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 18h.

