confira Instagram, Twitter e TikTok dos participantes

O Big Brother Brasil 23 estreia na próxima segunda-feira (16) e os novos brothers e sisters foram divulgados pela TV Globo nesta quinta-feira (12), ao longo da programação. Conheça, aqui, os participantes do BBB 23 através de seus perfis no Instagram, Twitter e TikTok:

Aline Wirley (Camarote)

Aline Wirley da Silva é um dos nomes que acende a nostalgia no público que irá acompanhar o Big Brother Brasil 2023. A cantora foi um dos nomes do grupo Rouge, banda montada no talent show Popstars em 2002.

@alinewirleyoficial SIM! Vamos viver isso juntos! Aline está de malas prontas e peito aberto. O novo entra quando escancaram-se as portas. Coragem! A vida é sobre coragem de ser presença e viver o agora. A gente conta com vocês! Aline está no BBB 23!!! 🐛 ♬ som original – Aline Wirley

Gabriel Tavares (Pipoca)

administrador Gabriel, de 24 anos, é um dos participantes que foram confinados na Casa de Vidro do “BBB 23”, na manhã desta terça-feira (10), em um shopping do Rio de Janeiro. Também modelo, o jovem revelou já ter ficado com Anitta após um vídeo do TikTok viralizar e chamar atenção da cantora. Além disso, ele também diz ter ficado com Luísa Sonza e Gabi Lopes. Gabriel possui cerca de 50 tatuagens pelo corpo incluindo homenagens para os avós maternos, os pais, irmãs e ao avô paterno.

Paula Freitas (Pipoca)

Conheça Paula: Nascida em Jacundá, no Pará, Paula é mais uma participante confinada na Casa de Vidro do “BBB 23”, na manhã desta terça-feira (10), em um shopping do Rio de Janeiro. A biomédica de 28 anos deixou a cidade natal aos 16 anos para estudar em Goiânia. Aos 20 anos ela voltou para a casa da mãe por conta das responsabilidades com ela. Para a participante, a cantora Luísa Sonza é um símbolo sexual.

Cezar Black (Pipoca)

A Bahia terá um representante na 23ª edição do Big Brother Brasil. O enfermeiro Cezar, natural de Salvador, na Bahia, tem 34 anos e está solteiro. Atualmente, o soteropolitano mora em Brasília, onde trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais e é torcedor do Bahia.

Bruna Griphao (Camarote)

Carioca da gema, a atriz Bruna Griphao, de 23 anos deu início a carreira na TV em 2009, longe da Globo. Bruna participou da novela ‘Bela, a Feia’, da Record, como Aninha. A jovem, que tem ascendência grega, vide o Grigoriadis e o Orphao entre os sobrenomes, teve a grande estreia na Globo em 2012, na novela ‘Avenida Brasil’, como filha de Cadinho (Alexandre Borges) e Alexia (Carolina Ferraz).

@brunagriphaooo Para quem já torcia sem saber, vem no meu bonde que agora todo mundo já é TeamGriphao! Esse é um presentão na minha carreira, mas também vai ser um desafio dos bons para uma pisciana intensa como eu encarar 💪🏼🦏 #BBB23 #BigBrotherBrasil #RedeBBB #BrunaGriphao Direção Artística: @fefamoreira Direção e Produção Cinematográfica: Luciano Marques Cinema Ator Coadjuvante: Bruno Hassen Criação: FM Direções ♬ som original – Bruna Griphao

Gustavo Benedeti (Pipoca)

O fazendeiro e empresário Gustavo, de 27 anos, é o quarto participante Pipoca confirmado na temporada. O rapaz nasceu e cresceu em Sinop, no Mato Grosso, e atualmente mora em Primavera do Leste, no mesmo estado.

Fred (Camarote)

Conhecido como Fred, do canal Desimpedidos, Bruno Carneiro Nunes, de 33 anos, é youtuber, apresentador de TV, jornalista e ex-jogador de futsal.

O rapaz ganhou fama após passar em um concurso para ser um dos novos rostos do Desimpedidos, canal dedicado ao futebol criado em 2013 por Felipe Andreoli, André Barros, Antonio Tabet, Rafael Grostein e Kaká. Fred prometeu tatuar a palavra “zueira” no braço caso conseguisse a vaga.

@fred Sem dúvidas a paixão do meu pai pelo futebol do Roberto refletiu e reflete na minha paixão pelo futebol também. Muito obrigado por isso, Dinamite. Descanse em paz 🤍 ♬ som original – Fred

