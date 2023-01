A Globo começou a anunciar nesta quinta-feira (12) a lista de participantes do Big Brother Brasil 2023. Assim como nas últimas três edições, o reality show terá anônimos (Pipoca) e famosos (Camarote) entre os participantes. O anúncio começou em um dos intervalos do “Encontro”, durante a manhã, e seguirá até os intervalos de “Travessia”, novela das 21h.

Nesta edição, pelo menos 10 participantes da ‘Pipoca’ estarão na casa. Confira lista de participantes da ‘Pipoca’:

Paula, 28 anos, Biomédica

Natural de Jacundá, no Pará, a biomédica Paula tem 28 anos e trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade. Teve uma infância permeada por boas lembranças nas ruas da pequena Jacundá. Aos 16 anos, saiu da cidade para estudar em Goiânia e, aos 20, voltou para a terra natal em função das responsabilidades que tinha em casa. Tem muito orgulho de sempre ter cuidado da mãe e de ter pagado a faculdade do irmão. Depois de um namoro de seis anos, está curtindo a solteirice.

Destaca como características próprias a alegria e o jeito brincalhão. “Dançar para mim é uma terapia”, conta sobre seu hobby favorito. Tagarela, Paula revela que opina até quando não está diretamente envolvida na situação. Diz ser briguenta e emocionada, mas afirma que com ela “não tem tempo ruim”. Não gosta de gente que reclama de tudo. Conta, ainda, ser uma amiga leal e justa. Se mexerem com quem gosta, vira “bicho”. Ao mesmo tempo, considera-se gentil, carinhosa e doce: “Não é porque sou forte que não tenho minhas fragilidades”. Diz que se encanta e se deslumbra muito fácil com as coisas e ama se conectar com as pessoas.

Gabriel, 24 anos, modelo

O administrador e modelo Gabriel tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cresceu com pais separados, mas que sempre tiveram uma boa relação. Enquanto a mãe o mimava, o pai colocava seus pés no chão. Fez faculdade de Administração em São Paulo, mas com o tempo percebeu que o mundo “terno e gravata” não era para ele. Na pandemia, passou um período no interior e resolveu “virar a chave”. Mudou-se para Florianópolis, começou a investir na carreira de modelo e hoje, além da profissão, administra alguns imóveis da família para complementar a renda.

Considera-se mais caseiro e não é muito de balada; prefere curtir momentos na praia e com a família. Revela ser vaidoso e gostar muito de tatuagens. Conta ser bem centrado e um tanto chato com organização. No convívio, pequenas coisas o incomodam.

“Estou tentando ser mais paciente para me tornar alguém melhor”. Diz que não é do tipo que gera atrito desnecessariamente; prefere evitar, mas entrega que não se esconde de um embate. “Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal”, adianta. Em uma discussão, afirma que se posiciona. Considera-se orgulhoso, não abaixa cabeça e não tem medo do cancelamento.

Cezar, 34 anos, Enfermeiro

Natural de Salvador, na Bahia, o enfermeiro Cezar tem 34 anos e está solteiro. Atualmente mora em Brasília, onde trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais. fala que o pai esperava que ele seguisse seus passos na Engenharia, mas que a Enfermagem foi a sua primeira escolha. Depois de formado na faculdade, deixou seu estado apenas com uma mochila nas costas e se mudou para Brasília com o objetivo de melhorar sua realidade financeira.

Também já morou no Mato Grosso do Sul a trabalho. Nas redes sociais, costuma compartilhar seu estilo de vida, mas garante que não se trata de ostentar e, sim, de saber aproveitar os momentos.

Cezar gosta de passear de lancha e de praticar wakeboard nas horas vagas, mas ressalta que ama mesmo viajar. Considera-se espontâneo, divertido e brincalhão. Diz que faz o estilo “louco do rolê”, mas que também tem seu lado romântico e sonhador.

“Eu bebo, danço, meto o louco… sou pau para toda obra”, descreve ele, que acredita que vai representar muitos espectadores dentro do BBB: “Sou a cara do povo: engraçado, divertido, gosto de estar sempre no meio da roda curtindo. Também sou muito guerreiro e de bem com a vida”. Afirma que o que pode tirá-lo do sério no BBB é ser julgado por algo que não fez.

Gustavo, 27 anos, Fazendeiro

O fazendeiro e empresário Gustavo, de 27 anos, nasceu e cresceu em Sinop, no Mato Grosso, e hoje mora em Primavera do Leste, no mesmo estado. Começou a trabalhar muito cedo. Ainda na adolescência, quando decidiu ir morar com o irmão em Primavera do Leste, em uma tentativa de mudar de vida, precisou fazer de tudo um pouco. Trabalhou por cinco anos como pedreiro e, com o dinheiro que reuniu, abriu uma empresa no ramo da Construção Civil.

Pouco tempo depois, seus pais também se mudaram para a cidade e, hoje, todos trabalham juntos na fazenda da família. fala que são muito unidos e que sempre teve o apoio dos pais em tudo, por isso é capaz de fazer qualquer coisa por eles.

Fora da fazenda, cozinhar, conversar e fazer amizade são atividades que fazem parte de seu momento de lazer. Gustavo entrega que também é vaidoso e que costuma malhar todos os dias da semana. Aponta como características pessoais ser extrovertido, batalhador, carinhoso e organizado, e diz que não passaria por cima de ninguém para conseguir algo. Destaca, também, que gosta de levar alegria para quem o cerca, mas não leva desaforo para casa. Solteiro, não descarta um relacionamento no BBB. “Estou na flor da idade. Quero aproveitar essa juventude”, diz.

O mato-grossense revela que seu objetivo no jogo é se doar 100% a todos os momentos. “No BBB quero aproveitar, curtir, fazer tudo que tiver de fazer. É um jogo, um desafio para ir até o final, e eu também vou atrás do prêmio. Quem não quer ficar milionário?”, questiona.

