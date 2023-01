confira lista de participantes do ‘Camarote’

Foto: Reprodução / Twitter

A Globo começou a anunciar nesta quinta-feira (12) a lista de participantes do Big Brother Brasil 2023. Assim como nas últimas três edições, o reality show terá anônimos (Pipoca) e famosos (Camarote) entre os participantes. O anúncio começou em um dos intervalos do “Encontro”, durante a manhã, e seguirá até os intervalos de “Travessia”, novela das 21h.

Pelo menos 10 famosos estarão presente nesta edição. Confira a lista completa de participantes do ‘Camarote’:

Aline Wirley

Aline Wirley tem 41 anos, nasceu na cidade de São Paulo e foi criada em Cachoeira Paulista, no mesmo estado. Hoje mora no Rio de Janeiro, é casada e tem um filho. Em 2002, depois de vencer um reality musical, tornou-se uma das integrantes da banda Rouge. Antes da fama, estudou teatro, trabalhou como telefonista e como empregada doméstica para se sustentar.

Depois que a banda acabou, se “reencontrou” como atriz de espetáculos musicais. Desde 2008, participa de grandes montagens da Broadway e de peças brasileiras, e acumula trabalhos no teatro, na TV e no cinema. Em 2022, participou da segunda temporada do ‘The Masked Singer Brasil’ e, recentemente, uma reunião do Rouge mobilizou uma legião de fãs, que lotou os shows da banda. “Eu virei, sou e sempre vou ser uma Rouge”, comenta

Aline afirma ser uma pessoa intensa, efusiva, tagarela e espalhafatosa, e avisa que não passa despercebida. Além disso, diz ser uma mulher muito resiliente e de muita luz. “Gosto de gente, gosto de viver, gosto de ser feliz, de tomar bons drinks, dar risada, de dançar…”, confessa. fala que se irrita com o olhar superficial sobre as coisas e deseja que o público tenha a chance de conhecê-la profundamente nessa experiência que considera uma das grandes oportunidades de sua vida.

Bruna Griphao

A atriz Bruna Griphao tem 23 anos e é natural do Rio de Janeiro. De família grega, convive com o idioma dentro de casa, já que todos falam grego, menos ela. “Só quebro pratos”, se diverte. Ainda criança, fez aulas de teatro e começou a atuar em novelas aos dez anos. Foi atleta profissional de natação e salto. Em 2012, interpretou a personagem Paloma, de ‘Avenida Brasil’.

Também integrou o elenco de ‘Malhação Casa Cheia’, na pele da roqueira Giovana. Em 2016, deu vida à órfã Carol em ‘Haja Coração’ e, em 2018, participou da novela ‘Orgulho e Paixão’. Seu trabalho mais recente foi na novela ‘Nos Tempos do Imperador’, em 2021. Além da atuação, se arrisca em outros campos da arte: desenha, pinta e canta.

Vaidosa, diz que gosta de malhar e se manter sarada. Descreve-se como “a intensidade em pessoa”. “Ou me amam ou me odeiam. Mas, geralmente, quem me odeia não me conhece direito”, afirma. Reconhece que é muito explosiva e impulsiva, e destaca que é extrovertida e “bagaceira”, ao contrário da mulher misteriosa que aparenta em suas redes sociais. Revela que sempre foi muito bagunceira. “Dei trabalho na escola, apesar de ser estudiosa”, conta ela, que também diz ter sido uma adolescente “da pá virada”. Acha que amadureceu rápido porque começou a trabalhar muito cedo.

“Eu vejo o BBB como o maior desafio da minha vida. É uma oportunidade única, que eu não vou deixar passar”, diz Bruna, que no programa, pretende se jogar nas festas e manter vivo seu espírito competitivo. Conta, ainda, que pretende não se apegar a um possível romance. Mas, solteira, confessa que tudo pode acontecer: “Sou imprevisível”.

*Matéria em atualização

