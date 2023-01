Confira nossas dicas para renovar o visto do seu passaporte para os EUA

Uma notícia que tem aparecido bastante nos jornais de todo o país é relacionada às grandes filas para renovar o visto do passaporte para poder ir aos Estados Unidos. A princípio, após a pandemia da covid-19, o consulado do país americano quase entrou em derrocada, com muitas pessoas procurando o escritório para poderem viajar.

Como o consulado ficou cheio, houve uma grande remarcação de datas e o estabelecimento de longos prazos relativos ao serviço de renovação do visto para viajantes. Desse modo, muitas pessoas tiveram que adiar suas viagens aos EUA, pois não conseguiram marcar uma data para obter o documento.

Viajar para os Estados Unidos é o sonho de muitos brasileiros, principalmente durante as férias, onde a família pode aproveitar diversas atrações excepcionais, como a Disneylândia, visitar a Calçada da Fama em Los Angeles, ou o Times Square, em Nova York. Entretanto, o país exige um visto para entrar.

Todavia, é necessário tirar o passaporte brasileiro e o visto norte-americano. O consulado deve, dessa maneira, permitir aos turistas, viajar para o seu país. Com todos os documentos em mãos, o viajante pode entrar legalmente em território americano, sem maiores problemas e aproveitar sua estadia.

Processo para a renovação do visto

Quem precisa renovar o visto de seu passaporte, tem a vantagem de não ser necessária a realização de uma entrevista se ele estiver dentro do prazo de validade. Aliás, este período é de 48 meses. Será preciso apenas agendar uma data para a entrega de documentos no Centro de Atendimento ao Solicitante do Visto (CASV).

A cidade do país com menos datas disponíveis para entregar os documentos necessários para a renovação do visto é São Paulo. É possível agendar uma data apenas em 2024. No entanto, tem-se comentado nas redes sociais que é possível conseguir outras datas alternativas no consulado.

Quem deseja renovar seu visto para viajar para os Estados Unidos deve ficar de olho nas atualizações do site do consulado. Analogamente, é preciso observar que podem haver cancelamentos de agendamentos pelos solicitantes. Outro fator importante é relativo à necessidade de se pagar novamente a taxa consular.

A renovação do visto só poderá ser feita de acordo com a mesma categoria do anterior. Se o visto é de Turismo, o B2, então a renovação será da mesma classe. O processo de transferência de categoria deve ser feito quando o viajante estiver nos EUA. Se for visto de trabalho, antes de viajar.

Passo a passo para a renovação do visto

Quem deseja renovar seu visto deve ter o seu passaporte em mãos. Será necessário preencher um formulário e fazer o agendamento da entrega dos documentos necessários. É preciso observar se o passaporte é elegível para a obtenção do visto. Veremos abaixo as condições necessárias:

O viajante deve ser cidadão brasileiro ou residente permanente. É preciso ter um visto válido ou com expiração de menos de 48 meses. O visto anterior não pode ter sido roubado, perdido, cancelado, negado ou revogado. O viajante não pode ter sido preso ou condenado. Ele também não pode ter sido deportado.

Formulário de solicitação

O primeiro passo do viajante para obter o visto dos EUA é preencher o formulário à disposição no site da embaixada dos EUA. A ficha tem o nome de DS-160, com preenchimento em inglês. Nesta página será preciso incluir o local do processo da renovação do visto.

Ademais, um número de identificação deverá ser gerado pelo sistema. O viajante precisará escolher uma resposta de segurança. É importante que se guarde todas estas informações e dados, já que ele poderá utilizá-las futuramente. Após preencher o DS-160, deve-se imprimir a página de confirmação.

Todavia, tendo o DS-160 em mãos, é necessário separar os documentos e levá-los no dia agendado. Podemos destacar o passaporte válido, o passaporte anterior com visto, a página de confirmação do DS-160, com o código de barras, confirmação de agendamento do CASV, e uma foto 5×7 ou 5×5 com fundo branco.

No dia do CASV deve-se pagar uma taxa de US$160 se o visto for de turismo. Depois de todo o processo, pode-se escolher a data para a retirada do mesmo. Se desejar recebê-lo em casa, é preciso pagar uma taxa adicional. Em conclusão, para casos de urgência, deve-se agendar o CASV em outra cidade.