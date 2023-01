confira o primeiro calendário do programa em 2023

Não há pagamentos do vale-gás nacional programados para este mês de janeiro. Como se trata de um projeto de caráter bimestral, os usuários precisam esperar dois meses até a retomada dos depósitos do programa social. De todo modo, o fato é que já é possível saber quando o benefício será retomado exatamente.

Segundo informações do Ministério da Cidadania, os pagamentos do vale-gás nacional serão oficialmente retomados no dia 13 de fevereiro. Como se trata de um calendário escalonado, os repasses devem acontecer com base no final do Número de Identificação Social (NIS) de cada usuário.

Em fevereiro, o Governo seguirá usando a lógica de pagamentos sempre nos 10 últimos dias úteis do mês. Fevereiro já é um mês naturalmente menor, e será impactado pelo carnaval, o que diminui os dias úteis e explica o fato de os depósitos começarem mais cedo do que os outros meses do ano.

Abaixo, você pode conferir o calendário completo dos próximos pagamentos do vale-gás nacional:

Usuários com NIS final 1: 13 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 14 de fevereiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 15 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 16 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 17 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 6: 22 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 23 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 24 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 27 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 28 de fevereiro (terça-feira).

Os valores

Ao contrário das datas de pagamentos do Auxílio-gás nacional, ainda não é possível cravar qual será o valor dos repasses. Este número varia conforme o preço médio nacional do botijão de gás de 13kg. O patamar em questão ainda não foi oficialmente definido pela Agência Nacional de Petróleo.

O valor dos pagamentos do vale-gás nacional em 2023 devem corresponder sempre a 100% do preço médio. Assim, é possível projetar que os depósitos devem girar em torno dos R$ 100, assim como estava acontecendo durante o segundo semestre do ano passado, quando o governo ainda era gerido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Como faço para receber o vale-gás em fevereiro?

Não existe um processo de inscrição direta para entrada no vale-gás nacional. O Governo Federal seleciona os nomes das pessoas com base nas informações já disponíveis em bancos de dados da União.

Para ter direito ao vale-gás nacional, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico, além de ter uma renda per capita de até meio salário mínimo. Cidadãos que estão dentro do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também têm direito ao saldo.

Entretanto, nem todas as pessoas que cumprem todas as regras de entrada podem fazer parte do vale-gás nacional. É preciso esperar pela seleção do Ministério do Desenvolvimento Social. A consulta pode ser feita através do app do Auxílio Brasil.

Bolsa Família

Enquanto os pagamentos do vale-gás nacional não chegam, o Governo Federal segue com as liberações do Bolsa Família neste mês de janeiro. Nesta quarta-feira (25), por exemplo, os repasses estão sendo feitos para as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 5.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, todos os mais de 21 milhões de usuários aptos ao recebimento deste benefício estão recebendo um patamar mínimo de R$ 600 por família. Veja abaixo o calendário para este mês.

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (terça-feira).