Confira os 3 concursos abertos com maiores salários do Brasil

Já foi dada a largada para os concursos públicos desse ano. Então, hoje nós mostraremos quais são os 3 concursos com maiores salários do Brasil que estão com edital publicado.

Ingressar na carreira pública é o sonho de muitas pessoas. Aliás, um dos motivos que mais atraem os concurseiros são as altas remunerações, além de estabilidade financeira e os benefícios vantajosos.

Porém, se tornar um servidor público exige muito estudo, dedicação e investimentos. Pois, as áreas que oferecem os melhores salários, em alguns casos, pedem formação acadêmica e às vezes experiência no cargo em que vai atuar.

Se você quer saber quais são os concursos que oferecem os melhores salários e como fazer parte deles, é só continuar com a gente até o final para conferir todas as informações necessárias.

Confira as vantagens de ser um servidor público

O ano de 2023 começou recheado de boas oportunidades para quem deseja se tornar um servidor público. Aliás, essa categoria é cada vez mais alvo de busca por candidatos de todo lugar do Brasil, devido as suas vantagens, como a estabilidade financeira, por exemplo.

Seja pelas remunerações muito atrativas, os concursos públicos ganham a cada ano um número maior de candidatos, dispostos a concorrer a uma vaga.

Como dito anteriormente, são muitas as vantagens e benefícios para quem consegue um cargo em uma das diversas áreas disponibilizadas pelo Órgão Público como:

Férias remuneradas, possibilidade de uma licença remunerada de 3 meses a cada 5 anos trabalhados, vale alimentação, vale transporte, auxílio creche ou auxílio babá, dentre muitos outros.

Outro motivo, são as boas renumerações iniciais. Enfim, por esses e outros motivos que é crescente o número de pessoas que estão optando por fazer concurso público.

Concurso AGU é um dos 3 concursos com maiores salários do Brasil

O concurso AGU (Advocacia Geral da União) oferece um dos maiores salários do Brasil e para quem deseja seguir carreira nessa área saiba que as inscrições estão abertas.

São 3 editais publicados para os cargos de Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal e Advogado Geral da União, todos de nível superior. Aliás, a oferta é de 300 vagas imediatas mais cadastro reserva.

Desse total 225 são de ampla concorrência, 15 para pessoas com deficiência e 60 para negros. Saiba que as inscrições vão do dia 09 de janeiro até o dia 7 de fevereiro de 2023, com encerramento ás 18h. Enquanto, a taxa de inscrição é de R$180,00 e o pagamento pode ser feito até o dia 14 de março.

Os candidatos aos cargos poderão contar com uma remuneração inicial para todas as carreiras de R$21.014,49.

Concurso Câmara de Amparo SP

O concurso Câmara de Amparo SP está ofertando 3 vagas imediatas para a área jurídica e jurídica/administrativa mais cadastro reserva. Então, as oportunidades são para candidatos de nível médio, técnico e superior.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 15 de fevereiro de 2023 com encerramento as 17h. Aliás, para realizar a inscrição basta acessar o site do Instituto Mais, banca organizadora do concurso.

A taxa é R$ 52,50 para nível médio e R$ 72,50 para nível superior. Vale lembrar que estão abertos os 2 editais para o concurso. Enquanto, as provas estão previstas para os dias 12 e 19 de março de 2023.

Por fim, os cargos disponíveis são: técnico, motorista e procurador. Já as remunerações iniciais vão de R$ 1.862,00 até R$ 10.312,00.

O concurso PGE ES é um com os maiores salários do Brasil

Para finalizar os concursos abertos com melhores salários do Brasil, vamos citar o PGE ES (Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo). O certame que está disponibilizando cerca de 8 vagas para Procurador. Além das vagas, há a oportunidade de formação de cadastro reserva.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 26 de dezembro e oferece a oportunidade para candidatos de nível superior em Direito, as inscrições estão abertas e vão até o dia 07 de fevereiro de 2023.

A taxa de inscrição é de R$ 198,00. Já a remuneração é de R$ 22.016,07 para uma jornada de trabalho de 40h semanais para aqueles que optarem pelo Regime de Dedicação Exclusiva ou 35h semanais para quem não aderir tal regime.

Então, para atuar no cargo de Procurador é necessário possuir diploma de conclusão de curso da graduação em Direito e inscrição definitiva na OAB.

Agora, que você já conhece os concursos que possuem os maiores salários do Brasil, é só investir na sua carreira e nos estudos para conquistar o tão sonhado cargo.