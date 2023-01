confira os filmes de 23 a 27 de janeiro

Foto: Montagem iBahia

A “Sessão da Tarde” desta semana vai trazer diversas opções para o público, em especial, para aqueles aproveitam as férias de verão. Entre a lista de filmes aparece o clássico infantil “A Pantera Cor de Rosa”, abrindo a semana, além de títulos famosos como “Uma Razão Para Vencer” e “Ratatouille”.

Os filmes da “Sessão da Tarde” são exibidos de segunda à sexta, às 15h, após a novela “Chocolate com Pimenta”. Confira a lista:

Segunda-feira (23) – “A Pantera Cor de Rosa 2”

Quando os maiores tesouros do mundo, incluindo o diamante Pantera Cor de Rosa, são roubados, apenas um homem pode resolver o mistério: Clouseau. Junto com seu parceiro Ponton, o detetive trapalhão deve pegar o ladrão sem causar muitos danos.

Terça-feira (24) – “Uma Razão Para Vencer”

Um acidente de moto vitimiza uma jovem estudante e estrela do time de vôlei da escola. Próximo ao campeonato estadual, a treinadora Kathy tenta incentivar as outras alunas a participarem dos jogos. Desmotivadas, as meninas entram na competição e se surpreendem com o poder do trabalho em equipe.

Quarta-feira (25) – “Coração de Dragão 3: A Maldição do Feiticeiro”

Gareth vai em busca de um cometa caído e fica chocado ao encontrar o dragão Drago. Após Drago salvar a vida de Gareth, os dois se tornam intrinsecamente ligados.

Quinta-feira (26) – “Licença Para Casar”

Ben e Sadie estão noivos. Mas a tradicional igreja da família de Sadie só realizará o casamento se ambos passarem pelo famoso curso de preparação de noivos.

Sexta-feira (27) – “Ratatouille”

Um ratinho que tem o sonho de se tornar chef de cozinha se une a um jovem cozinheiro. Mas precisam ficar atentos ao chefe da cozinha que quer separá-los.

