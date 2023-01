Confira os shows e festivais imperdíveis no verão de Salvador

Maya, ÀTTØØXXÁ e Psirico estão entre as principais atrações na agenda de shows e festivais do verão de Salvador (Fotos: Divulgação | Divulgação | Lucas Salles)

Se tem uma coisa em que o verão de Salvador é especialista, além de calor, sol e praia, é na agenda de shows. Tem para todos os estilos e qualquer dia da semana há opções incríveis. É também um ótimo momento para conhecer novos sons que rolam pela cidade, curtir os artistas que bombaram durante o ano e fazer as apostas para a música do Carnaval.

Nesta primeira coluna do ano, separei alguns dos shows imperdíveis que vão rolar em Salvador até o final de janeiro, inclusive nos dois festivais que estão programados para acontecer: Rec Beat e Festival de Verão. A agenda de shows dá uma boa amostra da produção musical feita na Bahia, com espaço para os grandes e famosos ensaios de verão, mas também para artistas emergentes.

Léo Santana com o Baile da Santinha

Essa já é uma das festas mais tradicionais do verão de Salvador. O cantor Léo Santana é um dos principais representantes do pagode baiano no mainstream do mercado musical brasileiro e roda o país para apresentar sua musicalidade, que vem da periferia de Salvador.

O Baile da Santinha já é uma marca sua e também conta com edições em outras capitais do Brasil. Essa é uma ótima oportunidade de conhecer o show dançante e recheado de hits do cantor, e ainda conhecer algumas das músicas que devem bombar no Carnaval.

Em 2023, as edições de Salvador acontecem no WET nos dias 06 (às 20h), 13 e 20 de janeiro (sempre às sextas-feira) e os ingressos para a primeira edição já estão à venda.

ÀTTØØXXÁ, Yan Cloud e A Dama

A nova cena também vai estar na ativa em janeiro. A banda ÀTTØØXXÁ prepara uma edição do seu BAILAUM BLVCK BVNG, com show de abertura de Yan Cloud e participação especial de A Dama. O grupo é um dos principais expoentes da renovação da música baiana, com sua mistura de groove arrastado e beats eletrônicos.

Yan Cloud, por sua vez, é um dos nomes da cena rap baiana, que mistura as batidas típicas do gênero estadunidense com a música percussiva de Salvador. Já A Dama é um dos nomes que estão abrindo as portas para as mulheres no pagodão, e está com a CONFIRA “Soca Fofo” na lista dos hits virais de 2022 nas redes sociais (forte candidata a música do Carnaval).

O evento acontece no dia 07 de janeiro, a partir das 16h, no Trapiche Barnabé. Os ingressos também já estão à venda.

Psirico, do Bonfim à Iemanjá

Liderada por Márcio Victor, a banda Psirico também realiza um dos ensaios mais tradicionais do verão de Salvador. O grupo também representa o pagode baiano no mainstream e ainda mantém uma forte ligação com o Engenho Velho de Brotas, bairro onde surgiu.

O Psirico anunciou duas edições dos ensaios de verão: dias 12 de janeiro (mesmo dia da Lavagem do Bonfim) e dia 02 de fevereiro (dia de Iemanjá). Para a segunda edição, Márcio Victor promete repetir a participação de baianas e percussionistas que levou para o show do Festival Afropunk em uma homenagem à orixá.

Os ensaios do Psirico acontecem na área de Eventos da Igreja Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 19h, e os ingressos para a primeira edição já estão à venda.

Maya em show de lançamento de novo single

Nome da mais nova geração do Pop da Bahia, Maya é cria do subúrbio ferroviário de Salvador. Ela desenvolve um trabalho que busca inserir o pagode baiano no mapa da black music e, para isso, a artista mescla influências de R&B e outros gêneros negros globais ao groove arrastado.

No próximo dia 13, a artista lança seu novo single chamado “Nada Sério” com um show no Colaboraê (Rio Vermelho). Será o primeiro show solo de Maya, que conta com abertura de Paulilo Paredão (outra atração que esteve no Afropunk). A venda dos ingressos e o horário do show serão divulgados em breve.

Blocos afros no verão

Não poderia deixar de destacar aqui as apresentações dos blocos afro, que são parte fundamental da história e da estética da música baiana. O Cortejo Afro faz seu tradicional ensaio às segundas-feiras (de 02 de janeiro até 13 de fevereiro) e o Olodum traz sua Terça da Benção, que começou no último dia 3 e deve anunciar novas datas em breve. Os dois blocos realizam seus ensaios no Largo da Tieta, no Pelourinho, a partir das 21h.

Já o Ilê Aiyê apresenta a Noite da Beleza Negra no próximo dia 28. O evento já acontece há 42 anos e reúne a Band’Aiyê com outras atrações musicais. O ponto alto da noite é a eleição da Deusa do Ébano, que representa a beleza negra e estará durante o Carnaval à frente do bloco afro mais tradicional do Brasil.

Festivais em janeiro

O mês também conta com dois festivais com um line-up bastante interessante, e ambos apostam nos encontros para ganhar a atenção do público. O primeiro é o Rec

Beat, um festival tradicional que acontece durante o Carnaval de Recife e que em 2023 organizou uma edição especial em Salvador.

Por aqui, as atrações serão as seguintes: Johnny Hooker encontra Nêssa; Josyara encontra Martins; Melly encontra Joyce Alane; Fresh Prince da Bahia encontra Marley no Beat; e DJ 440. Todos os shows, então, promovem um encontro entre artistas de Pernambuco e da Bahia. O Rec Beat Salvador acontece dia 21 de janeiro, no Trapiche Barnabé, e os ingressos já estão à venda.

Já o Festival de Verão vai acontecer nos dias 28 e 29 de janeiro. Serão mais de 30 atrações, com destaque para o encontro histórico de Caetano Veloso e Gilberto Gil, BaianaSystem e Olodum, Ivete Sangalo e Luedji Luna, Carlinhos Brown com ÀTTØØXXÁ e Duda Beat e Margareth Menezes com Majur e Larissa Luz.

O Festival acontece no Parque de Exposições de Salvador, com abertura dos portões às 15h, e os ingressos também já estão à venda.

