confira ‘Tik Tok’ e ‘Coladinho’

Os fãs da banda Jammil pode comemorar. É que o grupo lançou duas canções como apostas para o verão. A primeira novidade, “Tik Tok”, tem autoria de Rafael e Rubem Tavares, e vai conquistar os fãs com as coreografias que são a marca registrada do aplicativo.

A segunda, “Coladinho”, é uma composição de Manno Góes, e mostra toda a diversidade musical que é marca registrada do Jammil. As canções estão disponíveis nas plataformas digitais e também vão ganhar clipe no Youtube, que serão lançados até o final de janeiro.

Ouça os lançamentos abaixo:

