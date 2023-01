confira tudo que acontece nos capítulos de 02 a 09 de janeiro

Foto: Reprodução/TV Globo

Segunda-feira (2)

Moa demora a compreender que Sossô é sua filha. Marcela se entristece ao saber que Paulo está se envolvendo com Fernanda. Hugo critica Andréa por não aceitar o amor de Duarte. Jéssica incentiva Duarte a ir atrás de Andréa. Marcela e Paulo se preparam para invadir o barco de Danilo. Moa conta para Milton sobre Sossô. Marcela e Paulo prendem Berimbau. Rebeca descobre por Andréa que sua possível mãe biológica fez o exame de DNA. Dagmar conta para Martha a história sobre a filha que teve que deixar em um abrigo. Berimbau denuncia Danilo em seu depoimento para Marcela e Paulo. Ítalo ouve parte de uma conversa entre Rômulo e Danilo com a escuta que colocou na mansão. Jonathan avisa a Clarice que voltará para o Brasil. Marcela e Paulo vão à SG prender Danilo, e Jarbas alerta Ítalo. Clarice procura Danilo. Marcela e sua equipe chegam à SG. Moa e Alfredo se encontram.

Terça-feira (3)

Clarice comemora a prisão de Danilo e quase denuncia Jarbas para Paulo. Sossô liga para Alfredo enquanto ele conversa com Moa e deixa os dois abalados. Jéssica dá conselhos para Leonardo. Danilo se recusa a dar um depoimento sem seu advogado. Leonardo vê Anita na Companhia de Dança e decide falar com ela. Danilo nega seu conhecimento com Berimbau. Alfredo e Pat pensam em como contarão a verdade para Sossô e Gui. Duarte agride Danilo, e Marcela os repreende. Rômulo flagra Pat em seu quarto e acredita que ela tem planos para os dois.

Quarta-feira (4)

Pat se enfurece com a insinuação de Rômulo e decide ir embora. Jarbas conversa com Ítalo sobre o comparecimento de Danilo à delegacia. Leonardo confessa a Clarice que ainda ama Regina. Dagmar se assusta com o comentário que a filha faz sobre Clarice. Moa se emociona ao abraçar Sossô. Moa comenta com Pat sobre sua desconfiança com Rômulo. A equipe de Ítalo flagra uma conversa de Rômulo com Alexei. Martha e Clarice convocam uma reunião com os acionistas da SG, mas não conseguem destituir Danilo da presidência. Danilo sai da cadeia. Renan é seguido por mulheres do grupo de Andréa. Lucas tenta falar com Lou sobre Renan. Moa vai à delegacia tentar notícias sobre o depoimento de Berimbau. Rico chega à Companhia de Dança, mas não vê Renan. Ítalo entrega um aparelho de segurança para Pat. Jonathan é sequestrado pelos capangas de Rômulo.

Quinta-feira (5)

Pat e Ítalo ouvem Rômulo falando sobre Jonathan e ficam apreensivos. Regina tenta seduzir Danilo, mas acaba expulsa da SG. Renan invade a sala de Olívia e é impedido por ela e Rico de falar com Lou. Moa invade a mansão de Rômulo. Andréa conversa com Lou sobre o grupo de mulheres. Moa encontra e fotografa um passaporte de Rômulo com outra identidade, e mostra para Ítalo. Pat pensa em contar para Lou por que está se envolvendo com Rômulo. Leonardo vai à SG confrontar Danilo. Ítalo revela a Moa sobre a parceria de Pat na investigação a Rômulo. Pat incentiva Lou a denunciar Renan à polícia e ir à reunião do grupo de mulheres. Armandinho e Clarice compartilham da preocupação com o sumiço de Jonathan. Jonathan acorda e fica assustado com Maurice. Regina pede ajuda a Kaká. Ítalo e Moa ouvem a conversa de Rômulo e Pat na mansão. Pat se surpreende com a chegada de Danilo para jantar com ela e Rômulo. Marcela faz uma descoberta que pode comprometer Danilo.

Sexta-feira (6)

Pat se recusa a jantar com Danilo, e os dois discutem na frente de Rômulo. Marcela desconfia do envolvimento do vilão na morte de Roberto Gusmão, e decide conversar novamente com Berimbau. Ítalo descobre que Jonathan foi sequestrado. Moa exige que Pat se afaste de Rômulo. Berimbau se recusa a dar qualquer informação sobre a morte de Roberto Gusmão para Marcela e Paulo. Ítalo conta a Clarice sobre o sequestro de Jonathan, e ela decide negociar com Danilo. Andréa arma para que Duarte vá a sua casa. Dagmar pensa em como contar para Regina sobre a possibilidade de ela ter uma irmã. Kaká conta para Moa que Regina esteve na Coragem.com. Leonardo e Jéssica se beijam. Martha não aceita entregar as ações da SG para Danilo e sugere denunciar o sequestro à polícia. Danilo fala com Jonathan e se incomoda ao vê-lo machucado. Regina treina tiro com a arma que ganhou de Alexei.

Sábado (7)

Jéssica e Leonardo decidem ser apenas amigos. Ítalo, Pat e Moa temem que Regina possa fazer algo contra eles. Danilo convence Maurice a esperar um tempo para conseguir a aceitação de Jonathan. Alfredo sente dores no local de sua operação e comenta com Olívia, que se preocupa. Lou se culpa por pensar em denunciar Renan à polícia. Nadir aparece no brechó e Joca vai atendê-la. Regina não gosta de saber que pode ter uma irmã. Ítalo questiona Clarice sobre seus sentimentos por Jonathan. Ítalo e Clarice se beijam. Jéssica e Ísis convencem Lou a ir com elas à reunião de mulheres. Gustavo conta para Teca sobre seu encontro com Duarte. Lou se veste com o terninho laranja, e Rico fica admirado. Dagmar pede para Regina olhar o resultado do exame de DNA na internet. Rebeca se emociona com o resultado do exame de DNA.

