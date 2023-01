Confirmada no FV, Duda Beat prepara novo disco para este ano: ‘Vou me arriscar’

Foto: Lucas Mascarenhas/iBahia

No ano de 2022 a cantora Duda Beat se tornou baiana de carteirinha pelos dois shows lotados que fez em Salvador, um deles na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Já no início de 2023 a artista vai repetir a dose ao pisar pela primeira vez no palco do Festival de Verão, como convidada de Carlinhos Brown, no dia 28 de janeiro.

“É a realização de sonhos, né? Sempre quis participar desse festival. É uma honra para mim subir ao palco junto do Carlinhos que para mim é uma referência e vai ser bom demais. Tô muito feliz”, disse Duda Beat em entrevista ao iBahia em setembro.

A cantora ainda prepara o lançamento de um disco de inéditas para este ano, algumas sessões de composição aconteceram antes da apresentação mais recente de Duda na capital baiana.

“Olha tá vindo umas coisas bem diferentes assim, principalmente questão de ritmo. Eu eu vou me arriscar mais um pouquinho, né? Como se já não bastasse eu misturar tudo aquilo ainda, vou misturar mais um pouquinho”, contou a artista.

Serviço:

Festival de Verão 2023

Data: 28 e 29 de janeiro

Atrações:

Criolo convida Ney Matogrosso, Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àtoxxá, Ivete Sangalo convida Luedji Luna, Jão convida Pitty, Ludmilla convida Gloria Groove, Léo Santana, Gilberto Gil convida Caetano Veloso, Orochi convida Djonga, Ferrugem convida Xande de Pilares, Filipe Ret convida Caio Luccas, Xamã convida Gilsons, Saulo convida Marina Senna, Baiana System convida Olodum

Margareth Menezes convida Larissa Luz e Majur, Luísa Sonza convida Alcione, Bell Marques

Ingressos: A partir de R$88 no Sympla

