Confirmado no V, Xande de Pilares estreou nas novelas em ‘Todas as Flores’: ‘Surpresa’

Foto: Divulgação/TV Globo

Confirmado no Festival de Verão, Xande de Pilares já está em preparação para o show de Ferrugem, cantor que o convidou para subir ao palco da festa que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro.

O artista que se apresenta no sábado (28), no Parque de Exposições, em Salvador, já não se intimida com os palcos, mas viveu um desafio ao estrear nas novelas recentemente.

Xande de Pilares viu a carreira ir para um caminho diferente após ser convidado para “Todas as Flores”, novela de João Emanuel Carneiro, para o Globoplay, que já possui a primeira parte completa no serviço de streaming.

Em coletiva de imprensa, Xande falou sobre a chegada de Darci Pereira, presidente do bloco de carnaval Filhos da Gamboa, na trama. “Na verdade esse personagem foi uma surpresa, né? Eu não sabia de nada. Me convidaram para fazer um teste, mas eu já fui achando que não ia passar”, explicou.

“Quando cheguei lá o que me chamou atenção foi o diretor que disse ‘você decorou o texto? você vai errar tudo lá’, e eu realmente errei, fiquei nervoso”, continuou.

“Mas aí veio a preparação de elenco, que foi o diferencial de tudo. Então aí eu conheço Zezeh (Barbosa), Helô (Honein), já tem o Mumu, o Douglas (Silva) e tenho a Regina (Casé)”, completou o cantor.

Serviço:

Festival de Verão 2023

Data: 28 e 29 de janeiro

Atrações:

Criolo convida Ney Matogrosso, Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àtoxxá, Ivete Sangalo convida Luedji Luna, Jão convida Pitty, Ludmilla convida Gloria Groove, Léo Santana, Gilberto Gil convida Caetano Veloso, Orochi convida Djonga, Ferrugem convida Xande de Pilares, Filipe Ret convida Caio Luccas, Xamã convida Gilsons, Saulo convida Marina Senna, Baiana System convida Olodum

Margareth Menezes convida Larissa Luz e Majur, Luísa Sonza convida Alcione, Bell Marques

Ingressos: A partir de R$88 no Sympla

