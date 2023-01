Conheça 5 benefícios do limão para sua saúde

Hoje vamos te mostrar 5 benefícios do limão para sua saúde, pois a fruta pode ser amplamente usada em diferentes casos, incluindo na prevenção de doenças sérias.

Apesar de ser muito popular, é encontrado em todas as regiões do Brasil, o limão é uma fruta incrível, com propriedades poderosas no cuidado com nossa saúde.

Então, se você também é desses, que ama conhecer os benefícios das frutas para nosso corpo, não deixe de ler até a última linha e saiba porque ter sempre alguns limões em casa!

Quais os benefícios do limão para sua saúde?

O limão pode ser um grande aliado para quem deseja ter uma alimentação mais saudável, pois, ele possui muitas substâncias que auxiliam em várias funções do organismo.

Além disso, é muito simples consumi-lo diariamente, uma vez que essa fruta é muito versátil e muito fácil de fazer combinações tanto em pratos salgados, como também em doces.

Para ajudar você a entender melhor quais as vantagens de adicionar o limão em seu cardápio diário, nós separamos uma lista dos principais benefícios que ele pode agregar para sua saúde. Confira:

Benefícios do limão para o coração

Como todos sabem, assim como as laranjas, o limão é uma excelente fonte de vitamina C. Além de ser ótima para o sistema imunológico, ainda ajuda na saúde do nosso coração.

Isso por a fruta conseguir controlar a pressão arterial, melhorando a circulação de sangue no local. Diminuindo o risco de doenças sérias, como doenças cardíacas e até AVC.

Além disso, a hesperidina e a diosmina, também encontradas no limão, já estão passando por estudos por conta da possível ação de equilíbrio no nível de colesterol. O que também é outro benefício da fruta, ligado ao coração.

Benefícios do limão para o intestino

O limão é uma excelente fonte de fibras alimentares, que ajuda no funcionamento de todo o sistema digestivo. Principalmente no intestino, evitando a sensação de empanzinamento e inchaço estomacal.

Além disso, como ele faz com que o trânsito intestinal flui com leveza e sem esforços. O limão também auxilia na perda de gordura e eliminação de toxinas que as reações químicas que acontecem no estômago, liberam para o organismo.

Benefícios do limão para os rins

Outro problema que também pode ser evitado com o consumo do limão, são os famosos cálculos renais. Conhecidos como pedras nos rins, resíduos da urina que cristalizam depois de um tempo, tornando-se pequenas pedras.

O limão possui muito ácido cítrico em sua composição, que ajuda a prevenir esses cálculos renais, por conta do aumento na quantidade de urina produzida pelo corpo.

Além disso, parte desse ácido cítrico da fruta se liga ao cálcio, que também contribui para que esses cristais não se formam nos rins.

Benefícios do limão contra a anemia

A anemia é uma doença causada pela carência de ferro no organismo. Esse mineral é muito importante para a produção e renovação das células de todos os tecidos do corpo. Por isso, é muito perigoso não disponibilizar a quantidade necessária de ferro para o organismo.

O limão também pode ajudar com isso, pois ele contém um alto teor de vitamina C, que ajuda na absorção desse mineral e faz com que o organismo trabalhe para amenizar os sintomas e complicações da anemia.

Benefícios do limão para repor minerais e vitaminas

Por fim, o limão também é muito benéfico para quem precisa fazer a reposição de minerais e vitaminas.

O tipo mais comum de limão, encontrado em mercados e feiras de todo Brasil, é o limão taiti.

Esse tipo de fruta é muito rica em vitaminas como A, B1, B2, B5 e C. Além disso, o limão também possui minerais indispensáveis para o bom funcionamento do nosso corpo como fósforo, sódio, potássio, ferro e cálcio.

Com um consumo adequado da fruta, é possível repor todas essas vitaminas e minerais de forma natural. Dispensando a necessidade de tomar medicações para manter nosso organismo forte e saudável.

Agora que você já conhece os 5 principais benefícios do limão para sua saúde, é só adicioná-lo em seu cardápio diário para poder usufruir de todos esses e muitos outros benefícios dessa fruta!