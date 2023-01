Conheça 5 fotógrafos que fazem imagens da cultura baiana

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Sabe aquelas imagens lindíssimas sobre as festas populares da Bahia, os acontecimentos que marcam a cultura do estado e fazem a gente delirar e sentir emoção ao ver as fotos? Pois então.

Temos maravilhosas fotógrafas e fotógrafos que fazem essas imagens acontecer. Conheça 5 deles aqui abaixo:

Amanda Tropicana | @amandatropicana

Paula Fróes | @paula_froes

Marina Silva | @marinasilvafoto

Rafael Martins | @rafaelmartins_ssa

Tiago Quirino | @soterografando

