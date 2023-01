Conheça a banda Gilsons, convidada de Xamã no FV23

Foto: Santiago Lampreia / Divulgação

Filho de peixe, peixinho é. Já dizia o ditado. E o Festival de Verão 2023 será o local para colocar o provérbio em prática. A festa, que neste ano retorna para o Parque de Exposições, onde tudo começou há 24 anos, terá a família Gil representada em dois grandes momentos da festa.

No primeiro dia de FV23, 28 de janeiro, Gilberto Gil sobe ao Palco Cais para uma grande apresentação ao lado do amigo de longa data, Caetano Veloso. Já o segundo dia de FV23, 29 de janeiro, a festa recebe a segunda geração da família com os Gilsons.

A banda, formada por Francisco, João e José Gil, respectivamente netos e filho de Gilberto Gil, é a convidada do rapper Xamã para um encontro inédito no Palco Cais, e promete um show para deixar marcado na memória de baianos e turistas que forem curtir o FV 23.

Pensando nisso, o iBahia trouxe um pouquinho da história dos “peixinhos” da família Gil, para te deixar bem informado sobre a banda, que já rodou o país e o mundo e desembarca no palco do FV para fazer a festa.

Foto: Divulgação

O trio foi criado em 2018, e marca justamente o encontro musical da prole de Gilberto Gil. Na mistura de filho e netos do oitentista, não fica apenas a idade, e sim o estilo musical. Fran, João e José unem as diferenças, apresentando ao público uma mescla de pop rock, samba, reggae e ritmos baianos.

O nome ‘Gilsons’, foi uma sugestão de Preta Gil, mãe de Fran, e faz uma brincadeira com Gil (pai e avô dos integrantes) e sons (filhos em inglês). A banda estourou nacionalmente com um cover da música ‘Várias Queixas’, da banda Olodum de 2012.

Em entrevista ao iBahia, o cantor Lucas Di Fiori falou sobre a nova geração que traz versões de sucessos do Olodum, como Gilsons e o cantor Silva, levando a arte da Bahia para um novo público.

Foto: Divulgação

“Na época do Lolapalooza, eu estava em casa e de repente vejo Silva lá cantando canções do Olodum. Tem muita gente bebendo dessa fonte do Olodum, e levando para o mundo. Isso é a prova do quanto a gente tem de força, música baiana. Eu fico muito feliz, porque é uma retomada para o mercado nacional e internacional com essa conciência de coletividade. A juventude que está fora de Salvador não alcança essas canções, e a chegada do mundo digital, da nova geração descobrindo nossas canções, vai nos dando novas possibilidades”, celebrou o artista.

Lazinho também chegou a comentar com o iBahia sobre a versão feita pela banda, e comemorou o fato do Olodum ter ganhado novos admiradores através da versão.

“Isso nos deixa muito feliz, apesar da banda ter 43 anos, existe uma galera jovem que conheceu agora. A música ‘Várias Queixas’, que foi gravada pelos Gilsons, tem uma galera vindo atrás da nossa música através da nova roupagem.”

A banda, que já se apresentou em Salvador em show solo e com o último CD, ‘Pra Gente Acordar’, lançado no dia 2 de fevereiro de 2022, irá trazer para o FV23 uma nova experiência e o encontro inédito com Xamã.

A apresentação dos artistas acontece no dia 29 de janeiro. Xamã e Gilsons sobem ao palco como as primeiras atrações do Palco Cais, a partir das 16h30 e dividem a grade com o Olodum, banda que proporcionou o sucesso dos netos e filho de Gil.

Ao todo, 32 atrações vão se apresentar em dois palcos principais não simultâneos. Os ingressos para curtir o retorno do Festival de Verão estão à venda no site do Sympla e custam a partir de R$ 80.

