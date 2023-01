conheça a história do bairro

Foto: CR Drone

O bairro Engenho Velho de Brotas, como o nome já remete, foi um dos muitos engenhos de cana-de-açúcar que contribuíram para a economia do país na época do Brasil Colônia. Uma das curiosidades da região é que ela já foi sede da Prefeitura de Salvador, entre 1983 e 1985.

Na época, o local utilizado pela gestão municipal foi o Parque Solar Boa Vista, antigo sobrado onde também já residiu o poeta Castro Alves durante a infância. Vale destacar que o Engenho Velho de Brotas também foi moradia de outros grandes artistas como Mestre Bimba, criador da Capoeira Regional, e do artista plástico Pierre Verger. Inclusive, no local onde era a residência de Pierre hoje funciona a Fundação Pierre Verger.

Toda essa proximidade com o meio artístico ainda é vista nos dias atuais pelo bairro. Pelas ruas da região é possível encontrar diversos profissionais que utilizam a arte como ferramenta de construção de social e fortalecimento cultural do bairro.

Gabriel Bispo, integrante do grupo Rajada da Consciência (Foto: Elson Barbosa / Bahia FM)

Um exemplo disso é o grupo rap Rajada de Consciência, que busca, através da música, levar mensagens que impactam a sociedade. Gabriel Bispo, que é um dos integrantes do grupo, destaca o papel fundamental dessa ferramenta na vida dos jovens.

“O Rajada da Consciência é um grupo de rap que surgiu em 2017 e a gente desde sempre vem desempenhando um papel cultural importante aqui no Engenho Velho de Brotas, que é de levar o conhecimento através da música”, destacou.

Ele ressaltou, ainda, a importância do rap no cenário musical: “Lançamos recentemente um álbum chamado ‘som de preto’, que faz referência a grandes nomes da nossa cidade e Moa do Katendê é um desses nomes”.

Com uma forte tradição afro-brasileira, o Engenho Velho de Brotas é um dos principais redutos negros de Salvador. Todo esse reconhecimento é detalhado com orgulho pelos próprios moradores do bairro. E foi justamente pensando nisso que o morador Carlos Sabino, também conhecido como Jota, decidiu criar um site destinado para as questões do bairro.

Carlos Sabino, conhecido como Jota (Foto: Elson Barbosa / Bahia FM)

“O site Nosso Engenho, criado em 2010, surgiu para resgatar essa história cultural, social e bem rica do Engenho Velho de Brotas, afinal nós tivemos uma efervescência cultural no final da década de 1970 e início da década de 1980, com blocos como Afoxé Badauê. Inclusive, nós temos uma praça aqui no bairro que é Praça dos Artistas justamente da importância artística que a região tem, atraindo músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros”, relembrou.

Toda essa história não afasta os diversos problemas enfrentados diariamente pelos moradores. Jota pontuou que, dentre as dificuldades, o serviço da área da saúde tem um destaque negativo.

“Mesmo sendo um bairro próximo do Centro de Salvador, Engenho Velho de Brotas é uma localidade que reserva diversas dificuldades, como no sistema de transporte público, na coleta de lixo. No entanto, um dos grandes problemas que temos aqui é a questão da Unidade de Saúde da Família que não atende à demanda”, enfatizou.

Procurada pela equipe do Fala Bahia, a Secretaria Municipal da Saúde informou em nota que a USF Santa Luzia, no Engenho Velho de Brotas, conta com cinco equipes completas com capacidade de atender mais de 20 mil pessoas da localidade e adjacências. O órgão destacou ainda que a unidade passou recentemente por uma reforma que possibilitou a ampliação de consultórios e aumentou a capacidade de cobertura do posto de saúde.

