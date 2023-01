Conheça a história do criador do perfil ‘Babados Baianos’

Foto: Bahia FM

Já dizia Ivete Sangalo na nova aposta para o carnaval, é tudo “Cria de Ivete”, e foi literalmente assim que surgiu um dos maiores perfis de fofoca da Bahia.

O influenciador Ronaldo Lima, que participa do programa “Atitude”, da Bahia FM, neste domingo (22), começou, aos 17 anos, no mundo das redes sociais com um perfil que servia de fã-clube para Ivete Sangalo.

Após o sucesso inicial no mundo dos fãs de Veveta, ele decidiu criar um perfil para repostar publicações dos famosos. Após a conta ser derrubada, ele iniciou uma nova e apostou em novidades como coberturas de grandes eventos da capital baiana.

“Com isso comecei a ganhar muitos seguidores, com uma semana eu tinha 10.000 seguidores e aí eu conheci um advogado daqui de Salvador e aí ele falou assim, ‘vamos dar um nome mais baiano para o seu perfil?’. Aí ele deu a ideia de ‘Babados Baianos’ que foi o primeiro perfil que eu perdi, né? Aí depois eu retornei com outro nome, mas perdi esse também e agora é ‘Babados Baiano”, explicou em entrevista ao iBahia.

O influenciador ainda relembrou o início da transição de perfil fã-clube para uma fala que focava em famosos. “Foi surreal, porque assim, não tinha Instagram de fofoca. Tipo, já tinha o Hugo Gloss, Nana Rude, mas aqui em Salvador não tinha e aí eu comecei a replicar a vida dos famosos tanto daqui de Salvador como nacionais”, lembrou.

Com o sucesso do perfil, Ronaldo Lima, que não aparecia na conta, acabou recebendo convites e decidiu virar um influenciador nato à frente da conta do Instagram.

“Eu passei a ser convidado para os eventos, e aí as pessoas começaram a saber quem eu era e falavam ‘poxa, você é tão carismático porque você não aparece?’ e então eu comecei a aparecer”, contou.

Amigo dos famosos

Do bairro do Cosme de Farias, em Salvador, o influenciador deixou de ser uma figura conhecida apenas no bairro para se tornar amigo pessoal de diversos famosos e também ser acompanhado como uma celebridade nas redes sociais, onde costuma mostrar seu dia a dia.

“Teve um carnaval que foi o último que teve o de 2020, que eu não conseguia passar na rua, a galera toda chamando para tirar foto e tipo eu não tinha noção disso porque eu ia para eventos lógico, mas eram eventos fechados. E foi surreal, para passar [pelas ruas] eu não conseguia passar aí que eu vim ter noção da proporção”, explicou.

Ronaldo Lima ainda falou sobre a amizade com os famosos e garantiu que a relação não impede que o perfil faça publicações sobre eles.

“Sou amigo de muitos, de quase todos aqui em Salvador. Porque eles sabem diferenciar né? Eles sabem que é o meu trabalho e assim, o meu trabalho ele não é um trabalho 100% agressivo, eu prefiro mil vezes compartilhar o seu lado bom, do que o seu lado ruim, porém eu tenho que compartilhar quando acontece”, disse.

“Mas eles entendem. Eu sou amigo de Christian, quando ele dá uma pisadinha na bola eu lanço. Sou amigo de Sheuba, Rafaela Moreira, de muita gente mesmo”, finalizou.

