Conheça Aline Wirley, nova integrante do Big Brother Brasil 2023

Foto: Gshow

Aline Wirley da Silva é um dos nomes que acende a nostalgia no público que irá acompanhar o Big Brother Brasil 2023. A cantora foi um dos nomes do grupo Rouge, banda montada no talent show Popstars em 2002.

Nascida no subúrbio de São Paulo, a artista de 41 anos, deu início a carreira na música no coral da igreja, chamando atenção por sua voz potente. Antes de conseguir uma oportunidade de crescer como cantora, Aline precisou trabalhar como empregada doméstica.

Foto: Divulgação

No BBB, Aline entra na casa com um vasto currículo na área da música e do teatro. Em 2008, Aline estreou como atriz de musicais com seu primeiro papel na peça ‘O Soar da Liberdade’, interpretando a personagem Mia. Aline também tem no currículo as peças ‘Hairspray’, ‘Hair’, ‘Tim Maia: Vale Tudo’, seu maior destaque na carreira.

A artista também tem dois álbuns lançados Saudades do Samba, de 2009, e Indômita, que ficou disponível para o público em 2020, em meio a pandemia da Covid-19. Em 2022, a ex-Rouge participou do reality musical The Masked Singer Brasil, sendo a nona eliminada. A cantora se vestiu como um caranguejo.

Foto: Instagram

Aline é casada com o ator Igor Rickli, que conheceu durante a montagem brasileira do musical Hair. Juntos, o casal é pai de Antônio, de 8 anos. Em 2021, a cantora tornou pública sua sexualidade, afirmando ser bissexual, e chegou a mencionar um caso amoroso com outra mulher, porém, não revelou o nome.

A artista, que se intitula como a “menina do Ragatanga”, afirma que é uma ótima jogadora e quer usar o BBB para mostrar todas as suas facetas. “Eu estou prestes a entrar no maior programa do país por conta do Rouge”, declara, emocionada, lembrando da antiga banda.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

Neste ano, o programa irá pagar o maior prêmio da história do reality show e contará com surpresas nas dinâmicas da casa, incluindo mais privilégios para o líder e um verdadeiro leilão em busca de um poder que promete movimentar o jogo.

