Conheça artistas da 3ª batalha do Talentos da Comunidade

Foto: Divulgação / TV Bahia

Mais dois artistas do Talwntos da Comunidade, quadro especial do Bahia Meio Dia, foram apresentados nesta segunda-feira (16). O quadro promve batalhas entre cantores e cantoras de bairros de Salvador e região metropolitana.

Nesta terceira batalha da nova temporada, os concorrentes anunciados são Jeanne Vox, do bairro de Novo Horizonte, e Richard de Periperi.

O vencedor ou vencedora da competição terá oportunidade de cantar com o cantor Léo Santana no praticável da TV Bahia, instalado nos circuitos do Carnaval de Salvador este ano, além de subir no trio dele.

O Talentos da Comunidade é uma iniciativa do Bahia Meio Dia e tem o objetivo de apresentar artistas com origem nas comunidades da capital baiana. A principal virtude do projeto é incentivar a produção e proporcionar visibilidade a talentos da música sem acesso aos grandes canais divulgadores.

Conheça os talentos

Jeanne Vox tem 35 anos e costumava cantar em casa, durante a faxina. Ela acreditava que poderia investir na carreira musicial, mas ganhou apoio do esposo que era percussionista.

“Meu esposo, que hoje é falecido, [me viu] cantando em uma faxina e brincou: ‘você vende’. E eu perguntei: ‘vendo o que?’. Eu não levava fé que cantava, eu só era ouvinte. Aí fui estudar, me aprofundar um pouco mais e peguei gosto pelo palco”, disse.

Já Richard, de 24 anos, afirmou que a música é como se fosse o ar que ele respira. Ele vê o quadro Talentos da Comunidade como uma grande oportunidade de ganhar visibilidade.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.