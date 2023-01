Conheça as 17 doenças que dão direito a aposentadoria por invalidez do INSS

A aposentadoria por incapacidade permanente, também conhecida como aposentadoria por invalidez, é concedido pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aos segurados que não conseguem mais voltar ao ambiente laboral devido a alguma limitação, como uma doença, por exemplo.

Portanto, existe uma lista de doenças que dão direito aos segurados da autarquia pedirem o benefício. Veja mais informações a seguir!

Quem tem direito a aposentadoria por invalidez?

De acordo com a Previdência Social, o cidadão deve seguir uma série de exigências para conseguir a aposentadoria por invalidez. Confira quais a seguir:

Ser permanentemente incapaz de trabalhar;

Comprovar a incapacidade por meio de uma perícia médica feita pelo INSS;

Cumprir uma carência mínima de 12 meses (para os segurados do INSS);

Estar trabalhando no serviço público ou contribuindo para a Previdência Social no momento em que ocorreu a incapacidade ou estar no período de qualidade de segurado, no caso dos segurados do INSS.

Doenças que dão direito a aposentadoria por invalidez

Confira a lista a seguir:

Abdome agudo cirúrgico; Acidente vascular encefálico; Cardiopatia grave; Cegueira; Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; Doença de Parkinson; Esclerose múltipla; Espondilite anquilosante; Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); Hanseníase; Hepatopatia grave; Nefropatia grave; Neoplasia maligna; Paralisia irreversível e incapacitante; Síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids); Transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental; Tuberculose ativa.

Como solicitar a aposentadoria por invalidez?

Como mencionado, para ter direito ao benefício é necessário que o segurado passe por uma perícia médica. Veja como agendar o procedimento pelo aplicativo e site Meu INSS:

Pelo aplicativo:

Baixe o aplicativo Meu INSS no seu celular; No canto superior direito, clique em “Entrar”; Caso já tenha conta, digite seu CPF e senha. Caso contrário, clique em “Crie sua conta” No canto direito inferior, selecione “Agendar Perícia”; Clique na perícia desejada; Siga as orientações e conclua o agendamento.

Pelo site:

Acesse https://meu.inss.gov.br/; No canto superior esquerdo, clique em “Entrar”; Caso já tenha conta, digite seu CPF e senha, caso contrário, clique em “Crie sua conta”; Clique em “Agendar Perícia”; Selecione a opção referente ao seu caso:

Perícia inicial (se for a primeira vez);

Perícia de prorrogação (se recebe o benefício e ainda não tem condições de retornar ao trabalho);

Remarcar perícia (caso não possa comparecer no dia e hora agendados ou não tenha sido atendido pelo perito);

Perícia Presencial por Indicação Médica (após análise dos documentos médicos anexados no pedido inicial);

Selecione a agência, dia e horário desejados.

Comprovação da incapacidade

Para receber o benefício, no entanto, é preciso comprovar a existência da incapacidade permanente através da perícia médica do INSS. O segurado precisa se submeter a uma análise do médico perito, sob a condição física e documental para atestar a situação alegada.

Sendo assim, é importante reunir o máximo de documentos para aumentar as chances de aprovação do processo, veja quais são:

Atestado médico;

Exames;

Laudos médicos;

Receituários de medicamentos;

Relatórios feitos por um profissional.

Como acompanhar o pedido?

Para acompanhar e receber a resposta do seu processo, siga os passos abaixo:

Entre no Meu INSS; Clique no botão “Consultar pedidos”; Encontre seu processo na lista; Se quiser ver mais detalhes, clique em “detalhar”.

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a central de atendimento do INSS, através do número 135.