Conheça as principais dicas para não errar no uso da crase

Hoje você conhecerá dicas especiais para não errar no uso da crase, essa regra específica da Língua Portuguesa que costuma confundir muito a cabeça das pessoas. Afinal, são tantas regras que fica difícil lembrar de todas.

Porém, é possível usar estratégias simples para utilizar a crase de maneira correta sem ter que fazer “fórmulas” para saber onde e quando usar essa acentuação.

Aliás, é bastante comum encontrar pessoas com dificuldade ou dúvidas onde a crase deve ir. Mas, isso acontece porque na Língua Portuguesa há várias regras específicas que podem confundir muita gente.

Por isso, não deixe de nos acompanhar até o final para conferir as melhores dicas para não errar mais no uso da crase.

Entenda o significado da crase

A palavra crase tem origem grega e significa “mistura” ou “fusão”. Enquanto, na língua portuguesa, a crase refere-se à junção de duas palavras idênticas. Sendo mais específica, é a junção da preposição “a” com o artigo feminino “a” inicial relativo aos pronomes demonstrativos.

Então, quando isso acontecer, o fenômeno será indicado pelo acento grave, também conhecido, como acento indicador de crase.

Para usar o indicador de crase corretamente, você deve primeiro entender os cenários de uso em que o fenômeno está envolvido. Por isso, aprender a colocar o acento dependerá principalmente da confirmação da ocorrência simultânea de uma preposição e uma palavra ou pronome.

Sendo assim, para entender melhor, confira a seguir, algumas dicas simples para você não errar na hora de usar esse acento ortográfico em seus textos.

Saiba quando usar a crase

A crase está presente em muitas palavras do vocabulário brasileiro. No entanto, muitas pessoas têm dúvidas sobre quando usar esse acento ortográfico.

Há algum tempo, as regras de acentuação passaram por algumas reformas. Consequentemente, trazendo ainda mais dúvidas sobre o uso delas. Todavia, essa mudança não afetou o uso da crase, por isso, a regra para usá-las continua a mesma.

Em primeiro lugar podemos te assegurar que o uso da crase é exclusivo para palavras femininas, ou seja, ela não será usada antes de palavras masculinas.

Portanto, se você tiver dúvidas na hora de usar esse acento em sua frase, experimente substituir a palavra feminina por uma masculina, desse modo se o “a” virar “ao” usa-se o acento grave.

Veja um exemplo: “as amigas foram à confraternização de formatura da faculdade”. “As amigas foram ao encontro de formatura da faculdade.”

Crase nas expressões adverbiais

Você conferiu a regra básica da crase que é sempre usá-la antes de palavras femininas. Então, agora vamos aprofundar um pouco mais e aprender como fazer o uso dela em expressões que indiquem tempo, modo e lugar, confira.

No caso de locuções adverbiais composta por palavras femininas, o uso da crase é obrigatório. Entretanto, em locuções verbais que indicam circunstâncias, o seu uso pode ser facultativo.

O uso de crase não é permitido em expressões adverbiais como a pé, a cavalo, a sangue-frio, a lápis, etc. Isso acontece porque as palavras que compõem as expressões são masculinas, portanto não há crase.

Confira os exemplos: “vamos a pé” ou “A prova foi a lápis.”

Confira agora quando a locução adverbial acontece antes de palavras femininas:

“Ao chegar no final da rua, vire à direita.” Ou “Às vezes é preciso agilizar para dar conta.”

Confira o uso da crase em palavras masculinas

Como dissemos anteriormente as regras para o uso da crase são bem simples, porém como já foi dito, o uso é obrigatório ao anteceder uma palavra feminina.

Mas em alguns casos, é possível, sim, o uso desse acento gráfico diante de palavras masculinas. Entretanto, preste muita atenção para não cometer erros, pois confira a explicação para você não se confundir.

O fato é que o uso da crase pode surgir antes de uma palavra masculina. Mas isso só ocorrerá, somente, quando a expressão “a moda de” estiver manifestada na frase. Para ilustrar melhor, veja alguns exemplos para entender melhor:

“Eu fiz um gol à Ronaldinho Gaúcho.” / “Eu fiz um gol à (a moda de) Ronaldinho Gaúcho.”

“Ele cantou a canção à Leonardo” / ” Ele cantou a canção à (a moda de) Leonardo.”

Agora que você já sabe como fazer o uso correto da crase nas frases, é só colocar em prática tudo o que você aprendeu com a gente. Então, garanta bons resultados em seus projetos.