Conheça as principais feiras de franquia do primeiro semestre do ano

Se você está pensando em iniciar um negócio usando franquias, as exposições de franquia 2023 devem valer a pena. Além de proporcionar um espaço para networking, essas exposições costumam apresentar inovações de ponta no mundo do empreendedorismo. Por conta disso, estaremos apontando as principais feiras de franquias que acontecem no primeiro semestre neste momento.

Em 2023, o Brasil sediará vários congressos com foco nessas empresas. Dessa forma, tornando o evento mais acessível aos empresários que buscam obter vantagem competitiva.

Convenções Nacionais de Franchising 2023

Muitas possibilidades de negócios serão reunidas nas exposições de franquias de 2023 que acontecerão em solo nacional. Então, se você está pensando em abrir uma franquia, é do seu interesse se familiarizar com os principais desenvolvimentos e oportunidades do setor.

Por isso, dê uma olhada nas feiras de franquias de 2023 que valem a pena participar:

Franchise 4U 2023

Uma das exposições de franquias mais esperadas, a Franchise 4U se destaca por sua abordagem única. Isso porque o principal objetivo é atender quem decidiu comprar uma franquia, mas ainda precisa de mais informações sobre o negócio.

A Franchise 4U não é uma feira típica com estandes de diferentes marcas. Na verdade, o seu principal intuito é ser um local para negócios, onde os representantes das franquias podem responder a quaisquer perguntas que os franqueados em potencial possam ter.

Reuniões rápidas, com duração de pouco mais de 30 minutos são realizadas para discutir os benefícios do projeto, custos e diferenciação da marca.

Os interessados ??em participar do Franquia 4U 2023 devem primeiro acessar o site do evento. Em seguida, preencher a ficha de inscrição e combinar previamente quais mesas desejam ver.

Algumas das possíveis datas e locais para a exposição são as seguintes:

09/02: Hotel Sheraton, Vitória;

02/03: Hotel Pullman Vila Olímpia, São Paulo;

23/03: Hotel Hollyday In, Cuiabá;

13/04: Hotel Mercure Lourdes, Belo Horizonte;

04/05: Hotel Castro’s Park, Goiânia;

25/05: Hotel Radisson Curitiba, Curitiba.

ABF Franchising Expo 2023

Data: entre 28/06 e 1º/07.

Local: Expo Center Norte, São Paulo (SP)

A ABF Franchising Expo é um ótimo complemento para o calendário de feiras de franquias para 2023. Reunindo cerca de 400 expositores dos mais diversos setores, é considerada a maior feira do gênero no Brasil e no mundo.

Assim, essa feira de franquias é realizada há mais de 30 anos. Além disso, o site Folha de São Paulo a destaca como um evento importante para aspirantes a empreendedores. Isso porque sua estrutura prevê não só a promoção da divulgação das franquias a potenciais interessados, mas também a divulgação da importância desse tipo de negócio.

O site do evento é o melhor lugar para obter informações atualizadas sobre a feira. Ademais, há um espaço reservado para quem quiser enviar propostas para apresentar na ABF Franchising Expo.

SDF Summit 2023

Data: entre 18 e 19/05

Local: Curitiba

Mais uma chance de aprender mais sobre franchising é comparecer ao SDF Summit 2023, que é uma das feiras de franquias que acontecerão neste ano. O evento é condensado em apenas dois dias, a fim de facilitar o networking e a troca de informações.

O SDF Summit distingue-se por proporcionar aos convidados workshops ministrados por especialistas na área do empreendedorismo. Para garantir a entrada nessa, que é uma das feiras de franquia mais importantes, é fácil. Basta você adquirir o ingresso diretamente no site do evento.

Franchise B2B

Data: 04/02

Cidade: Santos

Por fim, Franquia B2B é mais uma sugestão para feiras nacionais de franquias em 2023.

Por fornecer aos participantes o que eles consideram produtos inovadores, esse encontro rapidamente se tornou um destaque do calendário de exposições de empreendedorismo.

Tais vantagens incluem, por exemplo, poder entrar em contato com o representante da franqueadora sem precisar marcar uma reunião com antecedência.

Logo, haverá uma chance de negociar durante a reunião. Desse modo, os participantes receberão informações sobre os custos de aquisição da franquia para ajudar na devida diligência.

Enquanto isso, outra característica única da Franquia B2B é que ela é oferecida sem custo para potenciais franqueados. Os interessados ??podem passear pelo pavilhão de exposições, conversar com as marcas e participar dos seminários gratuitamente.

Diante disso, pode-se dizer que esta conferência é altamente recomendável para todos os interessados ??em aprender mais sobre franquias. Aliás, mesmo que tenham ou não condições financeiras para se envolver em um negócio.

As inscrições para a Franquia B2B, que acontecerá no dia 4 de fevereiro, em Santos, SP, devem ser feitas no dia do evento.