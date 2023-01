Conheça Bruna Griphao, nova integrante do Big Brother Brasil 2023

Foto: Gshow

Carioca da gema, a atriz Bruna Griphao, de 23 anos deu início a carreira na TV em 2009, longe da Globo. Bruna participou da novela ‘Bela, a Feia’, da Record, como Aninha.

A jovem, que tem ascendência grega, vide o Grigoriadis e o Orphao entre os sobrenomes, teve a grande estreia na Globo em 2012, na novela ‘Avenida Brasil’, como filha de Cadinho (Alexandre Borges) e Alexia (Carolina Ferraz).

Entre os trabalhos marcantes estão a participação em ‘Malhação Casa Cheia’, em 2013, como a rockeira Giovana; Em 2016 como a orfã Carol em ‘Haja Coração’; em 2018, ano em que protagonizou a novela ‘Orgulho e Paixão’ e seu último trabalho nas telinhas foi em 2021 com a novela ‘Nos Tempos do Imperador’.

Griphao chama atenção na web para além de seu desempenho nas novelas. A beleza da atriz é sempre mencionada pelos internautas, além da dedicação para manter o corpo escultural.

“Eu vejo o BBB como o maior desafio da minha vida. É uma oportunidade única, que eu não vou deixar passar”, diz Bruna que ainda afirma que pretende não se apegar a um possível romance.

O nome da artista já esteve envolvido com alguns affairs, entre eles o cantor e influenciador digital João Zoli, ex-namorado de Gabi Prado, o ator João Guilherme, e um dos mais polêmicos, Gabriel Medina. O romance com o surfista teria dado dor de cabeça para a atriz, que na época chegou a se desentender com Yasmin Brunet, ex-mulher do atleta.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a palavra “Zu”, que seria o apelido carinhoso pelo qual se chamavam, seguida de um coração, motivo de ciúmes em Brunet. Segundo a colunista, ao iniciar o relacionamento com o surfista, Yasmin teria pedido para que ele apagasse o desenho, o que foi negado por Medina.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

Neste ano, o programa irá pagar o maior prêmio da história do reality show e contará com surpresas nas dinâmicas da casa, incluindo mais privilégios para o líder e um verdadeiro leilão em busca de um poder que promete movimentar o jogo.

