Conheça Carlos Mello, secretário que assume Casa Civil da Bahia

Após o deputado federal Afonso Florence ser exenorado do cargo de secretário da Casa Civil da Bahia, dois dias após tomar posse, Carlos Mello assume a pasta. Anteriormente, ele atuava como chefe de gabinete da pasta e desde 2020 estava como secretário em exercício.

Carlos Mello é formado em Administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e possui mestrado em Administração Estratégica. Já atuou como professor universitário e tem vasta experiência na área de Administração de Empresas.

Iniciou a carreira no setor público como gerente de Núcleo do Centro de Processamento de Dados do Estado da Bahia (PRODEB). Desde 2007, é chefe de gabinete da Casa Civil do Governo da Bahia. Desde 2020, é o secretário em exercício da mesma pasta.

Posse e exoneração

Afonso havia tomado posse como secretário na terça-feira (3), junto com os outros nomes anunciados por Jerônimo Rodrigues (PT). A cerimônia aconteceu na área verde da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), localizada no Centro Administrativo do estado (Cab).

Em nota, a administração informou que que a exoneração teria sido dada para que o parlamentar fique liberado para concluir o mandato de deputado federal, que já está em andamento.

