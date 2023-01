Conheça Cezar Black, novo integrante do Big Brother Brasil 2023

Foto: Gshow

A Bahia terá um representante na 23ª edição do Big Brother Brasil. O enfermeiro Cezar, natural de Salvador, na Bahia, tem 34 anos e está solteiro.

Atualmente, o soteropolitano mora em Brasília, onde trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais e é torcedor do Bahia.

Foto: Instagram

No perfil do BBB, Cezar fala que o pai esperava que ele seguisse seus passos na Engenharia, mas que a Enfermagem foi a sua primeira escolha. Depois de formado na faculdade, deixou seu estado apenas com uma mochila nas costas e se mudou para Brasília com o objetivo de melhorar sua realidade financeira.

Também já morou no Mato Grosso do Sul a trabalho. Nas redes sociais, costuma compartilhar seu estilo de vida, mas garante que não se trata de ostentar e, sim, de saber aproveitar os momentos.

O baiano se descreve como uma pessoa espontânea, divertida e brincalhona. Cezar diz ainda que faz o estilo “louco do rolê”, mas que também tem seu lado romântico e sonhador. “Eu bebo, danço, meto o louco… sou pau para toda obra”, afirma.

Foto: Reprodução/ Instagram

O enfermeiro acredita que vai representar muitos espectadores dentro do BBB: “Sou a cara do povo: engraçado, divertido, gosto de estar sempre no meio da roda curtindo. Também sou muito guerreiro e de bem com a vida”.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

Neste ano, o programa irá pagar o maior prêmio da história do reality show e contará com surpresas nas dinâmicas da casa, incluindo mais privilégios para o líder e um verdadeiro leilão em busca de um poder que promete movimentar o jogo.

