Conheça chef responsável por entrada no jantar de posse de Lula

Nara Amaral ao lado da Ministra da Cultura Margareth Menezes e também da chef e nutricionista Bela Gil – Foto: Reprodução / Instagram

A chef de cozinha Nara Amaral, responsável pelo restaurante Di Janela foi uma das profissionais que apresentaram pratos mais que especiais no jantar após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Convidada por Bela Gil, a baiana viajou até Brasília no último domingo (1º) para servir aos convidados um dos seus famosos pratos: a casquinha de castanha de caju com farofa de licuri.

“Me sinto honrada com o convite para cozinhar na posse de um chefe de Estado ao lado de outras mulheres empreendedoras desse Brasil”, disse ela em entrevista ao g1 Bahia.

Ainda no papo, a chef de cozinha que também é dona e proprietária do O Bar Provisório, localizado na rua do Di Janela, rasgou elogios à Bela Gil, que foi nomeada para o núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome da equipe de transição do governo eleito.

“Bela [Gil] já é cliente dos meus restaurantes e conhece minha comida, me fez um convite com propriedade. O pedido dela era que eu fizesse um prato super famoso no [restaurante] Di Janela, que é a casquinha de castanha com farofa, uma entrada simples e deliciosa”, completou Nara.

