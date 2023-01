Conheça concorrentes da 4ª batalha do Talentos da Comunidade

Foto: Divulgação / TV Bahia

Mais dois artistas do Talentos da Comunidade, quadro especial do Bahia Meio Dia, foram apresentados nesta quarta-feira (18). O quadro promve batalhas entre cantores e cantoras de bairros de Salvador e região metropolitana.

Nesta quarta batalha da nova temporada, as concorrentes anunciadas são Meggie Santos, do bairro de Brotas, e Bruna Sales, de Paripe.

O vencedor ou vencedora da competição terá oportunidade de cantar com o cantor Léo Santana no praticável da TV Bahia, instalado nos circuitos do Carnaval de Salvador este ano, além de subir no trio dele.

O Talentos da Comunidade é uma iniciativa do Bahia Meio Dia e tem o objetivo de apresentar artistas com origem nas comunidades da capital baiana. A principal virtude do projeto é incentivar a produção e proporcionar visibilidade a talentos da música sem acesso aos grandes canais divulgadores.

Conheça os talentos

Bruna Sales tem 20 anos e começou a cantar aos 14, na igreja. Para ela, é uma grande oportunidade participar do quadro Talentos da Comunidade.

“Se não fosse pelos meus amigos e minha família, eu não estaria aqui, porque eles insistiram para eu me inscrever. Tentei e agora estou aqui”, comentou.

Aos 29 anos, Meggie Santos disse que o pai sempre a inspirou na carreira musical. Ele tocava violão e isso fez com que quisesse aprender a tocar o instrumento também.

“Espero visibilidade e reconhecimento pelo meu trabalho. É muito legal ter essa oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz, de verdade”.

