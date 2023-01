conheça Cristian, integrante do ‘BBB 23’

Cristian, de 32 anos, é empresário. Nasceu e mora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Na infância, foi modelo e chegou a morar em São Paulo com os pais para investir na carreira, mas a profissão não foi adiante. Já adulto, graduou-se em Educação Física, fez pós-graduação em Nutrição Esportiva e foi morar sozinho. fala que foi nesta fase que começou a curtir a vida.

Depois de muita dedicação à profissão, morou durante um tempo no Rio de Janeiro, trabalhando com assessoria esportiva, mas atualmente é dono de um box de crossfit em sua cidade natal. Também cursa MBA em Gestão e Liderança para ganhar mais expertise nos negócios.

O gaúcho descreve-se como uma pessoa de visão e de iniciativa. Quando não está trabalhando, pratica natação e gosta de ir a festas, beber, dançar e se divertir com os amigos. Classifica-se como “um cara do bem”. Diz que tem opiniões fortes, mas que fala o que precisa sem ser desrespeitoso, o que considera um diferencial. Assume que é um pouco teimoso e metódico, mas ressalta que não é chato. Competitivo, acredita que fará um jogo limpo por não ser falso e que tem ao seu favor o fato de gostar de cozinhar. Já o trabalho em grupo considera uma dificuldade.

“Gosto de liderar e creio que tenho uma boa lábia. Vou jogar para ganhar”, diz Cristian ao eleger seus pontos fortes. Ele também adianta que pretende jogar com tudo que for preciso para vencer o reality, já que é movido a desafios.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.