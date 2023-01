Conheça Dandaa e Kau, artistas do Talentos da Comunidade

Foto: Reprodução / TV Bahia

Mais dois concorrentes do Talentos da Comunidade, quadro especial da TV Bahia, foram apresentados nesta quarta-feira (11). A disputa promove batalhas entre cantores e cantoras de bairros de Salvador e região metropolitana.

Nesta segunda batalha da nova temporada, os concorrentes anunciados são Dandaa, a Dandara, de Castelo Branco e Kau Soares de Pernambués.

O vencedor ou vencedora da competição terá oportunidade de cantar com o cantor Léo Santana no praticável da TV Bahia, instalado nos circuitos do Carnaval de Salvador este ano, além de subir no trio dele.

O Talentos da Comunidade é uma iniciativa do Bahia Meio Dia e tem o objetivo de apresentar artistas com origem nas comunidades da capital baiana. A principal virtude do projeto é incentivar a produção e proporcionar visibilidade a talentos da música sem acesso aos grandes canais divulgadores.

Dandara tem 26 anos e é de Castelo Branco. “Sempre pediam para cantar e eu gostava muito. Meus amigos encheram minha cabeça e disseram que eu precisava cantar. Eu espero realmente conquistar o mundo através do Talentos da Comunidade”, disse.

Kau Soares, de 18 anos, é de Pernambués. “Acredito que herdei o dom de meu pai. Cresci escutando muita música em casa e ouvindo meu pai, que também é cantor”.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.