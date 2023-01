Conheça espaço que movimenta a noite artística e reúne famosos no Centro Histórico de Salvador

Foto: Amanda Oliveira

Um lugar cultural fora da curva – e de série. Somente Salvador, terra de encantos e axés, seria responsável por apresentar ao mundo um local pitoresco, único e responsável por reunir gastronomia de qualidade, arte, música, drinks cheios de sabor, além de celebridades e anônimos em uma só vibração. Estamos falando da ABOCA – Centro de Artes.

Localizado na rua dos Marchantes, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, Centro Histórico da capital baiana, a Associação Baiana e Observatório de Cultura e Arte (ABOCA) é um reduto para o desenvolvimento político e social, que utiliza das artes plásticas, música e produção audiovisual como ferramenta de conhecimento e descobertas.

O espaço, idealizado por Vinícius Lima, mais conhecido como Vinícius Passarinho, nasceu diante de uma ruína e não só se transformou na morada do artista plástico e fotógrafo, como também na morada de inúmeras expressões artísticas.

Em conversa com o iBahia, para o Fervo das Cores, os dois dos pilares d’ABOCA, Passarinho e sua esposa, Liza Araújo, destacaram que o espaço é para todos, todas, e todes. Sem exceção.

“Somos e A a Z, de todas as cores, idades, todas as orientações sexuais do universo. Vem gente de todas as classes, posições […] ABOCA abarca tudo. Aqui não tem diferenciação. Esse é o nosso maior orgulho. É real, é de verdade, é prática, em qualquer dia que o pessoal vir aqui vai ver que estamos falando a verdade”, afirmou Liza.

O casarão com detalhes vermelhos e parede sem reboco já chama a atenção na entrada principal. O centro cultural pode ser visitado de domingo a domingo e conta com salas de vídeos, palestras, espaço para rodas de conversa e uma galeria de arte com obras de Carybé, Juarez Paraiso, Betty King entre outros.

Com o incentivo necessário de Jota Velloso, foi em 2014 que a dupla garantiu um espaço fixo no calendário soteropolitano nas noites de quarta. Encontros semanais e apresentações ao vivo foi o pontapé da parada que fidelizou baianos e turistas.

“Jota Veloso me deu coragem e Lisa me dá lastro. Nessa brincadeira já são 10 anos. Armandinho [Mâcedo] foi o primeiro artista com reconhecimento nacional a pisar naquele palco, eu nunca vou me esquecer”, contou Passarinho.

“O grande barato da ABOCA é que a gente consegue fazer essa movimentação de encontros entre pessoas interessadas no mesmo assunto, que estão na mesma frequência. Gostamos de valorizar os artistas da terra. A gente trabalha com a verdade. Vou até usar uma frase de Marcelo Quintanilha que ele diz: ‘A arte é maior que o artista’. ABOCA é isso”, completou ele.

Por causa do verão, o espaço reuniu nas últimas semanas dezenas de artistas locais e nacionais nas famosas noites de quarta. Das 19h às 22h são eles quem mandam. O horário é curto em respeito à moradores locais.

É neste dia que Portella Açúcar e Veko Araújo (integrantes do bloco Cortejo Afro) expressam no palco toda a irreverência e poesia, acompanhados pela Outra Banda da ABOCA, que tem a “regência” de Mestre Paulinho. Além de Armandinho Macêdo, Mariene de Castro, Mateus Aleluia e Caetano Veloso foram alguns dos artistas que já pisaram no palco do espaço.

“Somos um lugar que se cria uma outra maneira de trabalhar com arte e sobrevivemos sem nenhum tipo de projeto [governamental]. A gente vendem talento. Passamos esses 10 anos vencendo talento. A gente apresenta o que chamamos carinhosamente de: ‘a simbiose rítmica de Portela Açúcar e o dublê de possibilidade de Veko Araújo’”, pontuou Passarinho. “ABOCA é uma experiência única na vida”, finalizou Liza.

O espaço tem limite para 100 pessoas e os interessados devem reservar as suas entradas através do aplicativo de WhatsApp no número: 71 99334-8893. Sobre os valores dos ingressos, Vinícius Lima brincou: “Quem pode paga R$ 50, quem se sacode paga R$ 30”. O Centro de Artes já atraiu nomes como Mariana Ximenes, Tânia Toko, Regina Casé, Pedro Tourinho e Sophie Charlote nos últimos dias.

Vale ainda destacar que a pizza criada originalmente pelo pessoal do espaço ganhou um delivery na pandemia e desde então se tornou fixo. Os pedidos para a iguaria pode ser feita no site.

Serviço

ABOCA Centro de Artes

Endereço: R. dos Marchantes, 12 – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador – BA, 40301-430

Valor do ingresso: “Quem pode paga R$ 50, quem se sacode paga R$ 30”.

Funcionamento das quartas: das 19h às 22h.

Mais informações e reservas: (71) 99334-8893

Instagram: @abocacentrodeartes

