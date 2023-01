Conheça Gabriel Santana, ator que integrou elenco de ‘Chiquititas’ e remake de ‘Pantanal’

Foto: Reprodução / TV Globo

Gabriel Santana, de 23 anos, fez o nome na TV com a estreia do remake de Chiquititas em 2013, como o personagem Felipe Tavares, o Mosca.

Nascido no Rio de Janeiro, o jovem chegou a protagonizar a série Z4, uma parceria do SBT com o Disney Channel, interpretando o dançarino Paulo e em 2019 assinou o contrato com a Globo.

Neste ano, fez sua estreia na emissora como um dos personagens centrais da série teen ‘Malhação: Toda Forma de Amar’, a vigésima sétima temporada da telenovela teen, que ainda teve como protagonista Alanis Guillen, a Juma de ‘Pantanal’.

Três anos depois, os caminhos da dupla se cruzaram em ‘Pantanal’. O ator entrou na segunda etapa da novela como Renato, um dos filhos de Zuleika (Aline Borges) e Tenório (Murilo Benício).

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

Neste ano, o programa irá pagar o maior prêmio da história do reality show e contará com surpresas nas dinâmicas da casa, incluindo mais privilégios para o líder e um verdadeiro leilão em busca de um poder que promete movimentar o jogo.

