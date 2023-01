Conheça , novo integrante do Big Brother Brasil 2023

O fazendeiro e empresário Gustavo, de 27 anos, é o quarto participante Pipoca confirmado na temporada. O rapaz nasceu e cresceu em Sinop, no Mato Grosso, e atualmente mora em Primavera do Leste, no mesmo estado.

Em sua história, ele diz ter começado a trabalhar muito cedo, ainda na adolescência, quando decidiu ir morar com o irmão em Primavera do Leste, em uma tentativa de mudar de vida. Na lista de empregos está cinco anos como pedreiro, que o ajudou a abrir uma empresa no ramo da Construção Civil. Atualmente, Gustavo trabalha junto a família em uma fazenda na região.

Nos hobbies, o rapaz fala que gosta de cozinhar, conversar e fazer amizade. Gustavo entrega que é vaidoso e que costuma malhar todos os dias da semana. Entre as características apontadas por ele estão ser extrovertido, batalhador, carinhoso e organizado.

Solteiro, não descarta um relacionamento no BBB. “Estou na flor da idade. Quero aproveitar essa juventude. No BBB quero aproveitar, curtir, fazer tudo que tiver de fazer. É um jogo, um desafio para ir até o final, e eu também vou atrás do prêmio. Quem não quer ficar milionário?”, questiona.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

Neste ano, o programa irá pagar o maior prêmio da história do reality show e contará com surpresas nas dinâmicas da casa, incluindo mais privilégios para o líder e um verdadeiro leilão em busca de um poder que promete movimentar o jogo.

