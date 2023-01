Conheça , novo integrante do Big Brother Brasil 23

Foto: Reprodução/ Gshow

Conhecido como Fred, do canal Desimpedidos, Bruno Carneiro Nunes, de 33 anos, é youtuber, apresentador de TV, jornalista e ex-jogador de futsal.

O rapaz ganhou fama após passar em um concurso para ser um dos novos rostos do Desimpedidos, canal dedicado ao futebol criado em 2013 por Felipe Andreoli, André Barros, Antonio Tabet, Rafael Grostein e Kaká. Fred prometeu tatuar a palavra “zueira” no braço caso conseguisse a vaga.

Antes de entrar no Desimpedidos em 2014, Fred fazia parte do canal Futebol nas 4 Linhas. O apresentador também já vendeu doces com a mãe, foi passeador de cachorro, professor de informática, balconista de padaria, auxiliar administrativo, ator de teatro e figurante de jogador de futebol.

Torcedor declalrado do Palmeiras e fã de Cristiano Ronaldo, Fred já realizou alguns sonhos no futebol como acompanhar de perto os títulos do alviverde paulista e entrevistar o craque de Portugal.

Em 2019, Fred se tornou jogador do Magnus Futsal, clube em que jogou a pré-temporada do ano de 2020 e conquistou a Copa Internacional, em seu primeiro e até então, único ano como jogador de futsal profissional.

Fred se tornou ainda mais conhecido para quem é de fora do mundo do futebol quando assumiu o relacionamento com Bianca Andrade, a Boca Rosa. Os dois são pais do pequeno Cris, de 1 ano.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

Neste ano, o programa irá pagar o maior prêmio da história do reality show e contará com surpresas nas dinâmicas da casa, incluindo mais privilégios para o líder e um verdadeiro leilão em busca de um poder que promete movimentar o jogo.

