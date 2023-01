Conheça o vilão Theo, novo personagem de Emilio Dantos

Foto: Reprodução / TV Globo

Quem conhece Theo (Emilio Dantas) não imagina que por trás da imagem do empresário de sucesso se esconde um homem sem escrúpulos. Seu casamento com Clara (Regiane Alves) também passa longe de ser uma relação bonita e saudável. Tudo isso porque Theo se porta socialmente como um homem respeitável e um pai de família exemplar, mas essa não é a verdade.

Na juventude, ao lado dos inseparáveis amigos Ben (Samuel de Assis) e Simas (Marcos Veras), Theo se destacava por ser um cara muito gente fina, que resolvia tudo, sempre com muito jogo de cintura. Mas a real é que sempre agiu com segundas intenções e queria levar vantagem em tudo.

Theo conheceu Ben e Lumiar (Carolina Dieckmann) na faculdade de direito, mas nunca se formou. Enxerga no amigo Ben a dicotomia de tudo o que gostaria de ser e tudo o que mais despreza. Embora amigos de longa data, o tempo foi criando um abismo ético e moral entre os dois.

Quando estão juntos, Theo costuma brincar de seduzir Lumiar na frente de Ben, o que incomoda mais a ela do que a ele, que confia totalmente no amigo. Dizem que toda brincadeira tem um fundo de verdade…

Com Ben e Simas, Theo saía das baladas da Zona Sul para os bailes funk da Zona Norte. Foi lá que conheceu Orfeu (Jonathan Haagensen), um homem que trabalhou para o tráfico de drogas da comunidade em que morava e, após cumprir alguns anos de prisão, saiu disposto a mudar de vida. Mas não conseguiu.

Foto: Divulgação/ TV Globo

Orfeu se torna “sócio oculto” de Theo em uma empresa de importação e exportação, que traz mercadorias lícitas pagando menos imposto. Mas ninguém sabe disso, nem a esposa de Theo, Clara.

Mulher da alta sociedade carioca, Clara é insegura e leva uma vida cercada de futilidades, mas precisará amadurecer e encontrar forças para lidar com as dores do filho Rafa (Caio Manhente), um adolescente melancólico. Culpada, ela tenta ajudar o filho, mas não sabe como. Até porque precisa se ajudar primeiro.

Clara se sente perdida, impotente e não percebe os danos que o casamento lhe causa, uma relação abusiva em que Theo não poupa a mulher das críticas ao seu corpo e comportamento. Rafa sabe o mal que Theo faz à mãe, o que o distancia ainda mais do pai com quem não construiu uma relação afetuosa e próxima.

No passado, quando Ben se envolveu com Sol (Sheron Menezzes), uma jovem que conheceu no baile funk, Theo não poupou a namorada do amigo de suas investidas. Sol nunca foi com a cara dele, mas acabam se aproximando quando Ben lhe dá um pé na bunda, e as lembranças que ela guarda desse tempo não são boas.

Os caminhos dos três se cruzam novamente quando o sucesso das apresentações de Sol no grupo do cantor Lui Lorenzo (José Loreto) ganha notoriedade nas redes sociais. Reviver esse passado mudará a vida dos três.

Criada e escrita por Rosane Svartman, com direção artística de Paulo Silvestrini, ‘Vai na Fe´’ tem direção geral de Cristiano Marques e a direção é de Isabella Teixeira, Juh Almeida, Augusto Lana e Matheus Senra.

A obra é escrita com Mário Viana, Pedro Alvarenga, Renata Corrêa, Renata Sofia, Sabrina Rosa e Fabricio Santiago, e a pesquisa é de Paula Teixeira. A produção é de Mariana Pinheiro e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

