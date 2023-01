Conheça os principais concursos de carreira jurídica

Se você quer conhecer os principais concursos de carreira jurídica, então está no lugar certo!

Primeiramente, 2023 começou, e com ele, muitas vagas no setor público ficarão disponíveis por aberturas de editais de concursos em várias áreas e em todas as regiões do Brasil.

Por isso, se você sonha em ingressar em uma carreira jurídica pública, este pode ser o seu ano!

Sendo assim, buscando ajudar você a conhecer melhor sobre os concursos que acontecerão neste ano, nós separamos algumas informações importantes para te passar.

Além disso, ainda passaremos uma lista com os principais concursos de carreira jurídica para você ficar por dentro de tudo sobre esse assunto.

Aliás, ficou interessado e quer saber mais sobre isso? Então não deixe de ler até o final para obter todos os conhecimentos necessários sobre esse tema!

Concursos públicos 2023: veja mais detalhes

Conforme você já conferiu anteriormente, 2023 será recheado de oportunidades para quem está buscando por um emprego estável e com boa remuneração na rede pública.

Isso acontece porque o Projeto de Lei Orçamentária Anual, famoso popularmente como PLOA, consiste no órgão do Governo responsável por organizar e distribuir os editais para os Estado e Municípios, que ademais, já anunciou que milhares de vagas de emprego no setor público serão disponibilizadas neste ano. Então, em alguns lugares, esses editais já tiveram até publicação e as inscrições já podem ser feitas.

Além disso, a maioria dessas vagas serão para às carreiras jurídicas. O PLOA está prevendo ao menos 55 mil vagas espalhadas por todas as regiões do Brasil.

Então, os cargos vão variar entre as áreas de Defensorias, Procuradorias, concursos do Ministério Público, Delegado, Cartórios e Magistratura.

Ademais, veja abaixo uma lista completa de todos os Estados brasileiros que irão disponibilizar vagas para os concursos públicos nas áreas jurídicas:

Concursos de carreira jurídica: Defensorias

Defensoria Pública do Estado de Alagoas;

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Carreira jurídica: Procuradorias

Procuradoria Geral do Estado do Sergipe;

Procuradoria Geral do Estado de Roraima;

Procuradoria Geral do Estado da Bahia;

Procuradoria Geral do Estado de Alagoas;

Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte;

Procurador Câmara de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro;

Procurador Geral do Município na cidade de São Paulo;

Procurador Geral do Município de Jahu em São Paulo;

Procurador Geral do Município de Pato de Minas, em Minas Gerais;

Procurador Geral do Município de Cariacica, no Estado do Espírito Santo;

Procurador Geral do Município de Búzios, no Estado do Rio de Janeiro;

Processo Seletivo Simplificado para Procurador Geral do Município e Residência Jurídica em São Paulo.

Concursos de carreira jurídica: Ministério Público

Concurso do Ministério Público para Promotor em São Paulo;

Concurso do Ministério Público para Promotor em Santa Catarina;

Concurso do Ministério Público para Promotor na Bahia;

Concurso do Ministério Público para Promotor no Rio Grande do Sul;

Concurso do Ministério Público para Promotor no Rio de Janeiro;

Concurso do Ministério Público para Promotor em Alagoas;

Concurso do Ministério Público para Promotor no Maranhão.

Concursos de carreira jurídica: Delegado

Concurso para Delegado no Distrito Federal;

Concurso para Delegado no Mato Grosso;

Concurso para Delegado em Tocantins;

Concurso para Delegado no Ceará;

Concurso para Delegado no Rio Grande do Sul;

Concurso para Delegado no Pernambuco;

Concurso para Delegado em São Paulo;

Concurso para Delegado no Piauí;

Concurso para Delegado no Acre.

Carreira jurídica: Cartórios

Concurso Cartório no Pernambuco;

Concurso Cartório no Acre;

Concurso Cartório na Paraíba;

Concurso Cartório no Rio Grande do Norte;

Concurso Cartório no Maranhão;

Concurso Cartório no Amazonas;

Concurso Cartório na Bahia;

Concurso Cartório no Mato Grosso;

Concurso Cartório em Minas Gerais.

Concursos de carreira jurídica: Magistratura

Concurso Magistratura no Piauí;

Concurso Magistratura em São Paulo;

Concurso Magistratura no Amazonas;

Concurso Magistratura no Mato Grosso do Sul;

Concurso Magistratura no Rio Grande do Sul;

Concurso Magistratura no Rio de Janeiro;

Concurso Magistratura no Espírito Santo;

Concurso para Juiz do TRT em São Paulo;

Concurso para Juiz TRF1 para juiz federal substituto.

Lembrando que entre estes concursos citados acima, já existem alguns que estão com os editais abertos, por isso, você precisa ficar atento para não perder nenhum prazo.

Sendo assim, agora que você já sabe quais são os principais concursos de carreira jurídica previstos para 2023, é só escolher um e pesquisar especificamente sobre ele, para obter informações sobre o edital!