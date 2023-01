conheça participantes da 1ª batalha

Foto: Reprodução / TV Bahia

Os dois primeiros concorrentes do Talentos da Comunidade, que promove batalhas entre cantores e cantoras de bairro de Salvador e Região Metropolitana, foram apresentados nesta segunda-feira (9), durante o Bahia Meio Dia, da TV Bahia.

O vencedor ou vencedora da competição terá oportunidade de cantar com o cantor Léo Santana no praticável da TV Bahia, instalado nos circuitos do Carnaval de Salvador este ano, além de subir no trio dele.

Os concorrentes apresentados nesta segunda são Caíque Rosado, do Alto do Cabrito, e Camilla Rabelo, do bairro da Pituba.

Caíque tem 19 anos e faz parte de uma família de músicos – o pai é baxista e a mãe gosta de cantar. “A música me permite ser quem eu quiser, falar sobre o que quiser. A música tem o poder de mudar o mundo, de mudar as pessoas. Trazer a periferia para dentro da música é algo que é muito importante para mim”, afirmou.

Camilla, de 21 anos, percebeu que a música é uma espécie de porto seguro. “A música é um lugar que eu me sinto em casa, longe de todos os problemas, das obrigações, da faculdade, do trabalho, do futuro, de tanta coisa que a gente, da nossa idade, tem que pensar”, disse.

O Talentos da Comunidade é uma iniciativa do Bahia Meio Dia e tem o objetivo de apresentar artistas com origem nas comunidades da capital baiana. A principal virtude do projeto é incentivar a produção e proporcionar visibilidade a talentos da música sem acesso aos grandes canais divulgadores.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.