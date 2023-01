Conheça restaurante que reúne calmaria, natureza e boa culinária

Um lugar que exala calmaria, natureza e boa culinária. Esse é o restaurante Caminho do Rio, localizado no vilarejo de Diogo, que fica no município Mata de São João, a 67km de Salvador.

Com uma decoração que se confunde com os próprios elementos naturais do local, o Caminho do Rio apresenta uma cardápio focado em moquecas, frutos do mar e petiscos, tudo isso com temperos extraídos do próprio jardim do restaurante.

A nutricionista e colunista do iBahia, Fernanda Macuco, visitou o espaço e conversou com os chefs Ivan e Sandra para entender quais pratos estão entre os mais pedidos pelo público que frequenta o local.

Foto: Reprodução/YouTube

Questionados sobre quais os conceitos do restaurante, Ivan afirmou que a satisfação do cliente está em primeiro lugar: “Fazemos com dedicação, carinho e felicidade porque quando prepare um prato, porque sei que o cliente tem que ficar alegre”, disse. “Nossa cozinha é do amor”, complementou Sandra.

Foto: Reprodução/YouTube

Serviço:

Endereço: Vilarejo de Diogo, Mata de São João – Bahia

Telefone/WhatsApp: (71) 99666-9921

Mais informações: @restaurantecaminhodorio.ofc

