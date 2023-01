Consórcio Público oferece vagas com salários de mais de R$ 5 mil

Foto: Divulgação

O Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Litoral Norte e Agreste Baiano (CLINAB) está oferecendo vagas de emprego para profissionais que tenham níveis médio, técnico e superior. O edital de abertura do concurso dispõe de 44 vagas, além de formação de cadastro reserva.

Os cargos disponíveis são: Assistente Administrativo (6); Assistente Social (1); Enfermeiro (1); Farmacêutico (a) (1); Ouvidoria (1); Técnico em Radiologia Nível I (4); Técnico em Radiologia Nível II (1); Médico Coloproctologista (1); Médico Anestesiologista (1); Médico Angiologista (1); Médico Cardiologista (1); Médico Cirurgião (1); Médico Colonoscopista (1); Médico Ecografista (1); Médico Endocrinologista (1); Médico Endocrinologista (1); Médico Endoscopista (1); Médico Ergometrista (1); Médico Gastroenterologista (1); Médico Ginecologista (1); Médico Hematologista (1); Médico Infectologista (1); Médico Neurologista (2); Médico Neuropediatra (1); Médico Oftalmologista (2); Médico Ortopedista (1); Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Pneumologista/Espirometria (1); Médico Reumatologista (1); Médico Ultrassonografista (2); e Médico Urologista (2).

Os candidatos que se enquadrarem nos requisitos especificados no edital poderão solicitar o pedido de isenção da taxa.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de janeiro de 2023, no site da Assege, mediante o pagamento da taxa de inscrição no valor que varia de R$ 90,00 a R$ 110,00.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Os profissionais contratados terão carga horária de 8 a 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 1.535,36 a R$ 5.500,00 ao mês.

PROVAS

Os candidatos inscritos farão uma prova objetiva prevista para ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2023. O conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática, informática básica, atualidades, conhecimentos em informática, conhecimentos gerais e específicos.

O prazo de validade do presente Concurso Público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Leia mais sobre Empregos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.