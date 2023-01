O candidato deve construir um currículo que preze pela objetividade para que seja convidado para uma entrevista de emprego de acordo com o seu objetivo profissional.

Construa o seu currículo profissional de forma resolutiva

O currículo do candidato se torna atrativo pela sua organização e objetividade, por isso, considere que o seu currículo deve ser sucinto e elaborado em ordem cronológica inversa.

Dados pessoais

As suas informações pessoais devem ser objetivas. Sendo assim, não informe números referentes ao seu RG, CPF e CNH, por exemplo. Além disso, o seu endereço de e-mail não deve conter palavras pejorativas para que transmita uma mensagem positiva sobre o seu perfil profissional.

Objetivo

O objetivo do candidato pode contemplar o seu cargo e hierarquia na sua área de atuação profissional. Por exemplo: analista de relacionamento com o cliente; assistente de marketing digital; auxiliar de loja; gerente de vendas etc.

Escolaridade

A descrição de sua escolaridade é um fator relevante que deve ser atualizado no currículo. Sendo assim, informe cursos em andamento e cursos concluídos, considerando os períodos estudados, a previsão de término – se for o caso – e o nome das respectivas instituições.

É relevante informar algum curso de graduação que esteja trancado ou adiado, atualizando o status do curso no seu perfil. Pois é muito importante que não deixe informações subentendidas durante a elaboração do seu currículo.

Experiência profissional

A sua experiência profissional é um dos pontos principais para que seja convidado a explorar o seu currículo durante uma entrevista de emprego, por isso, informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua atuação.

Faça apontamentos importantes sobre as atividades anteriores

Seja resolutivo e sucinto no que tange às informações sobre as atividades profissionais exercidas em cada empresa, através de pequenos apontamentos. Um currículo muito extenso pode ser descartado sem que seja analisado em sua totalidade. Por isso, essa análise é fundamental para direcionar o seu perfil durante o processo de maneira objetiva.

Atualize o seu perfil online

Além disso, é aconselhável para o candidato destacar o seu perfil de forma objetiva também nas plataformas online. Por isso, atualize o seu currículo em sites como o Linkedin, vagas.com, Catho etc.

Direcione a sua trajetória profissional de modo objetivo no mercado atual

É importante que as informações estejam coerentes e resolutivas para que a empresa possa realizar a busca pelo seu perfil e direcionar a sua trajetória profissional através da exploração dos dados.