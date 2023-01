O currículo do candidato deve ser objetivo e assertivo para que ganhe o devido destaque no processo de triagem feito pela profissional de recrutamento e seleção.

Construa um currículo objetivo e destaque a sua trajetória profissional

Um currículo profissional atrativo deve ser objetivo. Por isso, é importante para o candidato considerar a necessidade de construir um currículo profissional que seja sucinto e que destaque seus pontos fortes de maneira objetiva.

Informações pessoais

Seus dados pessoais são de extrema importância para que a empresa entre em contato, portanto, não informe muitos telefones para contato e esteja disponível em todos os meios de contato informados no seu currículo, considerando e-mail, telefone fixo, celular etc.

Objetivo

O objetivo profissional é muito importante dentro da dinâmica analisada pela empresa. Sendo assim, é relevante informar o seu cargo pretendido e o nível hierárquico dentro da sua área de atuação. Por exemplo: gerente de equipe de loja; assistente de vendas; analista de marketing digital; auxiliar de operações etc.

Experiência profissional

É muito importante que o candidato priorize a ordem cronológica inversa das situações na descrição do seu currículo. Isso significa que deve priorizar dados atuais. Sendo assim, informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua atuação.

Seja sucinto na descrição de sua experiência profissional. Visto que o currículo é um documento profissional que será explorado posteriormente, portanto, não é viável que ele seja extenso, sob o risco de que seja descartado.

Escolaridade

A sua escolaridade requer o mesmo tipo de alinhamento quanto ao período estudado e o nome da instituição de ensino. Cabe ressaltar que, caso seja um estudante, deve informar a previsão de término do curso atual, ao passo que também deve destacar se estuda de maneira online ou presencial. Visto que essa informação é bastante relevante para uma empresa no período pós-pandemia.

Resumo do currículo

Se o candidato desejar resumir o seu currículo, deve criar algum tipo de relação coerente entre as informações referentes ao seu perfil, considerando suas habilidades e competências, e o resumo das informações sobre seus empregos anteriores, ainda que essa ligação ocorra de maneira indireta.

Atualize as plataformas online

Por fim, mantenha o seu currículo atualizado no perfil online do LinkedIn, bem como em outras plataformas, como Vagas.com, Catho online, Infojobs etc. Dessa forma, o seu currículo estará coerente em todas as plataformas, elevando a visibilidade do seu perfil profissional de forma positiva e objetiva.