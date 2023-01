O candidato deve elaborar um currículo profissional objetivo e direto, dessa forma, poderá alcançar seus objetivos através de uma entrevista de emprego direcionada.

Construa um currículo objetivo e direcionado

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo para analisar o currículo do candidato. Por isso, quanto mais organizado e sucinto for o seu currículo profissional, maiores são as chances de avançar nas etapas do processo seletivo. É muito importante que considere a ordem cronológica inversa durante a construção do currículo, já que desta maneira irá considerar naturalmente os dados atuais.

Informações pessoais

Considere informar seus dados pessoais de maneira sucinta, evitando excessos de telefones e números referentes a documentos, por exemplo. Além disso, tenha cuidado para que o seu endereço de e-mail não transmita uma mensagem negativa e errônea sobre a sua postura profissional.

Objetivo no mercado

O objetivo do candidato deve contemplar o seu cargo e hierarquia na sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de loja; assistente de recursos humanos; analista de atendimento ao cliente; gerente de faturamento etc.

Experiência profissional

A descrição referente a sua trajetória profissional é um ponto de muita importância para a avaliação do profissional de recrutamento e seleção. Sendo assim, informe o nome das organizações e o período de sua respectiva atuação.

Seja sucinto e resolutivo no que tange às suas funções anteriores, visto que a entrevista de emprego será o ponto de esclarecimento que utilizará o seu currículo como base. Portanto, não é viável que explique situações concretas durante a elaboração do seu currículo, sob o risco de que ele seja descartado, sem que seja considerado em sua totalidade.

Trajetória acadêmica

A escolaridade do candidato é um ponto que requer direcionamento assertivo e informação atualizada. Assim, informe cursos em andamento e cursos concluídos. Dessa forma, informe o nome das instituições de ensino e o período estudado ou uma previsão de término do curso atual. Atualize também informações referentes à graduação incompleta ou curso trancado, já que é importante que não deixe subentendido o seu grau de conhecimento técnico.

Curso extras e perfil online

Além disso, caso possua cursos extracurriculares, é possível inseri-los de maneira objetiva durante a elaboração do seu currículo profissional, bem como é viável que atualize o seu perfil no Linkedin, considerando a viabilidade da plataforma no mercado de trabalho atual. Adapte os pontos citados e destaque o seu perfil de forma assertiva, elevando a visibilidade positiva do seu perfil.