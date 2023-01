O currículo do candidato é um documento que deve ser direcionado dessa forma para que seja resolutivo, principalmente dentro do mercado de trabalho atual que busca por profissionais resilientes e capacitados.

Construa um currículo profissional objetivo e atualizado

Para elaborar um currículo profissional atrativo, o candidato deve prezar pela objetividade e pela ordem cronológica inversa na construção das informações.

Evite excessos de informações durante a elaboração do seu currículo

Sendo assim, evite informações excessivas e desnecessárias, como números referentes a documentos pessoais, dados excessivos sobre situações específicas vivenciadas em seus empregos anteriores, narrativas concretas etc.

Informações pessoais

Informe seus dados pessoais de maneira objetiva, evitando muitos telefones para contato e estando disponíveis em todos eles. Além disso, tenha cuidado para que o seu e-mail não transmita uma mensagem negativa através de palavras pejorativas, por exemplo.

Objetivo

O objetivo no currículo pode ser composto do seu cargo e nível hierárquico dentro da sua área de atuação. Por exemplo: gerente de equipe de loja; analista de faturamento; auxiliar de benefícios; assistente de vendas etc.

Experiência profissional

É muito importante que as informações referentes a sua trajetória profissional sejam sucintas. Lembre-se de evitar excessos, informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua atuação, considerando as informações atuais através da tecnologia inversa dos fatos.

Escolaridade

Não menos importante, no que tange a sua trajetória escolar, é viável priorizar cursos em andamento e cursos concluídos, destacando o nome das instituições de ensino e o período estudado ou a previsão de término do curso atual.

O resumo do currículo requer coerência

Caso opte por resumir o seu currículo, é viável criar algum tipo de relação entre suas habilidades e suas experiências vivenciadas em seus empregos anteriores, já que essa relação é um ponto de análise dentro do processo de recrutamento e seleção.

Mantenha atualizado o seu perfil no LinkedIn

Não menos importante, atualize o seu perfil no LinkedIn, visto que o LinkedIn é uma ampla ferramenta de recrutamento da seleção e pode gerar muitas oportunidades de trabalho para quem busca uma recolocação profissional no mercado atual.

Além disso, o LinkedIn também permite que o candidato envie os currículos; o que é bastante relevante para que alcance uma posição profissional em uma empresa de seu real interesse, considerando a compatibilidade de valores. Portanto, adapte os pontos citados e evite ficar aquém do seu potencial por conta de um currículo confuso e/ou muito extenso.