A conta corrente digital é uma modalidade relativamente nova de conta bancária, sendo uma versão digitalizada da conta tradicional e que pode ser benéfica para o cliente.

Conta corrente digital e a popularização das fintechs

A mudança do mercado impacta todos os setores, por isso, a tecnologia é um componente bastante presente no mercado financeiro atual de forma ampla. A força das fintechs dentro de um movimento de revolução digital trouxe a popularização das contas digitais, sendo uma forma desburocratizada de movimentar uma conta bancária, bem como uma maneira moderna e prática de realizar pagamentos e transferências.

Processos práticos

Através da conta digital é possível realizar o processo de abertura e gerenciamento por meio de um aplicativo; o que facilita muito a rotina das pessoas, já que antes desse movimento tecnológico, perdia-se muito tempo nas filas dos bancos para receber algum tipo de atendimento.

Redução de custos

Além do processo burocrático para ser atendido, os bancos tradicionais também cobravam taxas exorbitantes por serviço simples; o que foi modificado pelas fintechs. Já que as contas bancárias digitais chegaram, em sua maioria, ao mercado sem nenhum tipo de tarifa ao cliente final.

A simplificação da operação tornou o acesso às contas bancárias mais facilitado para os clientes, sendo um modelo de negócio que reduz os custos com recursos físicos e humanos para os envolvidos.

Concorrência

Além das vantagens para o cliente final, considerando a tecnologia, o movimento da conta digital também elevou a concorrência e pressionou os bancos tradicionais a criarem produtos digitais para não ficarem aquém no mercado. Muitos bancos criaram linhas de crédito facilitadas e contas digitais, bem como diminuíram suas taxas tradicionais para que não percam os clientes.

Novo mercado de trabalho

Essa nova demanda de serviços financeiros oriundas das contas digitais ampliou o mercado em diversos setores, bem como pode ser uma nova demanda para o mercado tecnológico, já que, cada vez mais, se faz necessária a especialização em tecnologia bancária.

A preferência do cliente final pela conta digital na atualidade ocorre pela prática e pela redução de custos. Além disso, gerenciar o seu processo financeiro na palma da sua mão é muito mais seguro e confortável.

Segurança

Apesar de muitas fraudes envolverem os serviços bancários digitais, as contas digitais são seguras, já que os dados são criptografados e a conta online diminui a participação física do cliente diretamente na agência bancária, bem como o volume de cartões físicos.

Por isso, cada vez mais as fintechs estão adotando tecnologias como a biometria e novas formas de armazenamento de dados para a elevação da segurança do cliente. Assim sendo, bancos tradicionais criaram produtos bancários para essa tecnologia, popularizando contas digitais que se juntam às fintechs, tais como: Nubank, Inter, Neon, Next, PicPay, C6 Bank etc.