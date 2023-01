contribuintes de Salvador começam a receber carnês

Foto: Ascom/Sefaz

A partir desta quinta-feira (12), os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) começam a receber os carnês 2023. Segundo a Prefeitura, a estimativa é de que todas guias de pagamento sejam entregues até sexta (20).

Ainda de acordo com o Prefeitura, quem não receber dentro do prazo ou prefira antecipar o pagamento, deve emitir o documento pelo site da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), no site.

Assim como em 2022, o contribuinte que realizar o pagamento em cota única, a´té a data de vencimento, terá direito a desconto de 7% sobre o valor do imposto. O débito pode ser quitado no site da própria secretária, pelo Pague Fácil, ou por meio do terminal de autoatendimento, aplicativo de celular, internet banking, agências bancáias credenciadas e casas lotéricas.

Neste ano, cerca de 580 mil proprietários de imóveis deverão pagar o IPTU. Já o número de isentos por valor venal atingiu a marca de 266 mil residências. Serão desobrigadas do pagamento as habitações avaliadas até R$126.019,45.

